查運河嬰屍 警向52所學校調翹課女學生個資 2度遭拒

2018年05月10日 08:28 中時 程炳璋

台南市安平區林默娘公園岸邊4月25日遭釣客發現一具疑似生前落水的女嬰裸屍，警方為追查案件，5月2日突然發文給全台南市有地緣關係的52間國、高中，要求提供限定日期的所有請假、翹課與中輟女學生的個資，錯愕的校方全數拒絕，警方7日再度發函要求，仍僅個位數學校提供資料。

安平區林默娘公園岸邊4月25日被民眾發現一具尚約7、8個月大的早產女嬰屍體，經檢警解剖相驗後，檢體送往北部化驗，尚未公布死因，但人命關天，警方偵辦方向指向未婚生子的女學生。

台南市警4分局偵查隊挑選命案發生有地緣關係的52間國中、高中學校，在2日發出一張普通件公文，簡單敘述2行字，稱因刑案需要，要求學校提供4月16日至27日之間有翹課及中輟的女學生個資，引發學校端困擾，一度通報台南市教育局長陳修平。

「是在辦什麼大案也不講？會不會把女學生個資洩漏出去，造成校譽與學生心理受影響？」52間學校收到警方公文，一度造成恐慌，在學務主任間的line群組內議論紛紛，全部學校認定公文上沒有清楚的說明依據，拒絕提供。

警方見學校不理，7日再度發文，限縮校方提供女學生翹課資料的日期為4月18日至25日，並強調個資不會外洩。再度引起學校之間的討論，批評警方未說明清楚就來調資料的手法太粗糙。

陳修平向警方了解辦案原因，向警方強調辦案應清楚說明依據，並須依法行政保護這些資料。截止10日為止，52間學校只有5、6家學校提供資料給警方。

警方表示，此案人命關天，必須掌握各種可能線索，礙於偵查不公開，無法說明案由，尊重校方決定，並未強迫學校提供。

(中時 )