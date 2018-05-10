獨家》台北東區最惹眼綠建築 變身日料潮店18 EAST

2018年05月10日 08:40 工商 姚舜

〈海膽布丁〉共有3層，底層是海膽蒸蛋，中層是高湯晶凍，最上層是新鮮海鮮跟魚子醬，一口同時吃入非常過癮。（攝影／姚舜）

北海道黃金生蠔沾薄粉裹炸後，再以蘋果丁、鳳梨丁和洋蔥絲與義大利香菜提味，甜酸與鮮鹹交織出美味。（攝影／姚舜）

〈櫻花鯛魚白蘆筍〉是將鯛魚肉片捲入略烤過當令白蘆筍，再清蒸後淋高湯並以醃漬櫻花提味，是一作功繁複的美味菜式。（攝影／姚舜）

此烤黑喉是將魚肉先醃漬後舖上櫻花蝦和蛋液再爐烤，呈盤時再搭配糖漬奇異果和杏桃，甜酸與鹹香激盪味蕾，協調且均衡。（攝影／姚舜）

來自北海道的甜蝦會用利尻昆布包覆後，熟成3天增加風味。（攝影／姚舜）

長井生蠔鮮甜爽口，上桌前李聿荻會煙燻賦味，並精緻呈盤。（攝影／姚舜）

A5級日本和牛切成塊狀後，分別以炙烤與酥炸料理，再一起呈盤，讓客人吃出不同的口感與風味。（攝影／姚舜）

〈18 EAST〉的每貫握壽司都經過精心調味，圖中的握壽司上搭配的是用梅子醬作的魚凍。（攝影／姚舜）

〈18 EAST〉創作和食料理位在台北東區捷運國父紀念館站捷運2號出口附近，為一醒目惹眼的獨幢式建築。（攝影／姚舜）

〈18 EAST〉的各樓層各有不同的裝潢設計與功能，2樓採「私廚」概念設計。（攝影／姚舜）

金屬網簾幕設計，讓空間具有一定穿透性，且流洩著現代時尚氛圍。（攝影／姚舜）

〈18 EAST〉的屋頂露台視野景觀良好，可眺望台北101大樓。（攝影／姚舜）

NBA球星的簽名鞋、好萊塢電影名星的簽名衣物或用品，是〈18 EAST〉股東James的私人收藏，客人出價他可以割愛。(攝影／姚舜)

〈18 EAST〉行政主廚李聿荻（左）帶領的廚藝團隊成員雖年輕，但都曾在日料名店歷練。（攝影／姚舜）

空間場域，是傳遞非凡美食體驗的重要因子。只是，台灣日本料理餐廳裝潢設計多數被「和風」制約，枯山水的庭園、禪風的意境，原木打造的壽司檯，讓吃飯這檔事變得像「宗教儀式」，不得放肆、很難自在。開在台北東區捷運國父紀念館站2號出口附近的和食創意料理新餐廳〈18 EAST〉，則以顛覆傳統的空間設計，與創作和食，提供日料老饕截然不同的用餐「潮」體驗，而且這餐廳的食材用料與廚藝團隊的廚功皆不俗。

隨著一家接一家大量餐廳進駐，台北捷運國父紀念館站二號出口的光復南路240巷至308巷一帶商圈，早已蔚為台北城內「異國美食租界」。〈18 EAST〉所以顯眼，是因為它是一獨幢式的三層樓建築，整個行人徒步區就只有它是獨幢存在，而且他的造型時尚現代，想不看到它，都難。

餐廳名為〈18 EAST〉，原因很簡單，一是它的門牌是18號，另一則是它位在台北東區。如此西化的直覺式「潮牌」命名，源於投資經營此新餐廳的兩位主要股東Jenny周家珍與James葉精良，都在美國有自己的事業，其中Jenny在美國東岸波士頓各投資經營有各式日本料理餐廳，以及高檔外燴。而James的專長則是資訊系統整合。因為兩人都熱愛美食，所以決定在台北投資經營一家「跟傳統不一樣的餐廳」。

〈18 EAST〉不只建築外觀「潮」，各樓層的裝潢設計也很潮，設計師將空間完全「解放」，不看菜單你不會覺得這裡賣的是日本料理，而會誤以為它是家西餐廳或Lounge。餐廳牆上掛著的NBA球星喬丹的簽名鞋與簽名球，席琳迪翁的簽名麥克風、為保羅沃克拍《玩命關頭7》而特別訂製的簽名模型車，全都是James的私人收藏品。數量之多，宛如名人Museum，James說，客人如果出價，他願意割愛。

跨界、混血正是時下流行的新生活樣態與主張，「在西式餐廳環境氛圍中享用日本料理」，則讓〈18 EAST〉顯得新潮、大膽且與眾不同。殊不知，在美國東岸紐約、波士頓等國際都會城市，很多日料餐路廳都長得這個樣。Jenny和James想將這種美國式飲食文化試著帶進台灣餐飲市場，提供客人潮食體驗。

Fusion弄得不好，往往會讓人Confusion。不過，〈18 EAST〉的菜單沒有這個問題。餐廳日料菜餚所用食材90%是日本空運進口，行政主廚李聿荻曾是日料名店〈新都里〉料理長，也曾是〈旬彩〉店長，廚藝團隊成員也都各在不同的日料名店歷練。

〈18 EAST〉的日料菜餚不俗，單是生魚片就可看出廚師的用心，甜蝦用昆布覆蓋熟成並用蝦膏搭配提味，槍烏賊則用了地膚子賦味，「愛魚女」的口感風味似比目魚，李聿荻用了魚凍與之搭配增加風味。

〈18 EAST〉是一有「料」也有「理」的餐廳，且食材與食材搭配邏輯理路清晰完整，不是硬湊亂搭只為視覺華麗。如有3層的〈海膽布丁〉，海膽蒸蛋、高湯晶凍與新鮮海膽三者一體，一口吃下非常均勻協調。〈櫻花鯛魚白蘆筍〉是將片薄的鯛魚肉捲著當令歐洲進口白蘆筍再蒸烹，然後淋高湯並內醃漬櫻花襯底，風味口感極佳。而以蘋果丁與鳳梨丁為裹粉酥炸的〈北海道黃金生蠔〉，也耐人尋味非常好吃。而A5級日本和牛切成了塊狀，分別以炙烤和酥炸料理再同盤共陳，則讓吃貨得以品味昂貴食材的多樣「表情」。

標榜Omakase無菜單的日料餐廳在台北都會愈來愈多，這類「自命高檔」的日本料理店，除了多數是「一張壽司檯就是一家餐廳」，菜單也多以日本進口珍稀食材做成生魚片或握壽司諂媚吃客，熱食占比甚低，「吃食材，不易吃到廚藝」。如今〈18 EAST〉以個性空間與菜單切入市場，提供喜歡日本料理的食客另類選擇。

(工商 )