「三個字」惹怒全台電信人 他霸氣回嗆：一輩子夠不夠？

2018年05月10日 08:30 中時 黃琮淵

三個字惹惱全台電信人！搶辦「499吃到飽」成為全民運動，第一線服務人員成為受災戶，累歸累無所謂，最不爽的就是聽到「要賠償」三個字，有門市人員直接回嗆：「到底是要陪多長？一輩子夠不夠？」奧客瞬間閉嘴。

中華電信無預警發動攻勢，「499吃到飽」不限軍公教，現在是全民皆可辦，不少人一聽到消息，昨天就到中華門市續約，不只中華電各門市塞爆人，等候人數動輒破百，同樣加入這場混戰的台灣大哥大、遠傳，門市一樣滿滿滿。

「到底要賠償什麼？」資深店長陳其強說，有些用戶一上門，先抱怨自己的月租費很高，再指責電信業者把老用戶當盤子，一講就是10分鐘，有些更誇張，還「飆罵」是被門市人員拐騙，才會辦高了月租費，嚷嚷著「要賠償」。

陳其強說，如果因為499出來就要賠償，不就汽油降價也要去中油要求賠償、百貨週年慶打折也要去要賠償，那衛生紙現在價錢又降回來了，是不是也要去賣場要求賠償？

陳其強說，門市人員不知道什麼時候會出什麼方案，能做的就是幫你選當下最適合你的，「我哪知道會有499？」辦499就辦499，也沒有要刁難，真的不要擺出受難者的姿態。

從事電信業超過10年的林丞海說，有些用戶大概是認為先聲奪人，氣勢會比較強，一開口就是「要賠償」，但這句話真的會惹惱全台電信人，加上因「499之亂」，不少員工被急call回來上班，還有門市為消化人潮開到凌晨兩點，大家火氣也都不小，更容易發生口角衝突。

林丞海說，對第一線服務人員來說，也知道最近幾天上門的多是「解舊約、然後辦499」，說真的也沒有興趣知道用戶用什麼資費，「要不要解約，一句話」，至於那些有的沒的抱怨就不必了，因為「後面真的還有很多人在等」。

「是要陪（賠）多長（償）啦？」林丞海直言，有些用戶之所以月租費高，都是買iPhone時，希望用最少的錢帶走，甚至還有的剛辦，沒想到499出來後，都忘記當初是用多少的錢買手機的，失憶得比誰都快，想不翻白眼都很難。

(中時 )