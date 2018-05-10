沒格調向民進黨投降 羅智強：恭喜柯P提前出局

2018年05月10日 08:23 中時電子報 謝雅柔

台北市長柯文哲接受電台專訪，在節目中重新回答何謂台灣價值、表態2020支持蔡英文連任、還對兩岸論述引發綠營支持者不滿致歉。對此，前總統府秘書長羅智強指出，柯文哲為了保他的台北市長連任，竟然可以對民進黨下跪到這種程度。羅直言，柯P如此沒格調的向民進黨跪地投降，也是一種政治自殺，羅說「恭喜柯文哲，已提前出局」。

今年民進黨在台北市長一役要不要禮讓柯文哲，始終是外界關注焦點。柯文哲在傍晚播出的專訪中，就兩岸論述的「兩岸一家親」言論道歉。柯文哲說，兩岸一家親論述在2015年出席雙城論壇時說過，當時沒事，沒想到2017年再說，卻引發強大反彈，「我那時候的想法就是，可以過關就好了，有時候說話快了一點，大家聽了不爽，這也只能跟大家講說抱歉、歹勢」。

對此，羅智強指出，柯文哲為了保他的台北市長連任，竟然可以對民進黨下跪到這種程度，也是曠古絕倫了。他說不只是理念上，柯文哲讓人看破手腳，把自己降階成沒骨沒腰、果凍狀軟嫰任捏的史萊姆，「柯文哲如此沒格調的向民進黨跪地投降，也是一種政治自殺」。

羅智強認為，以後柯文哲説的話沒人能信、沒人要信，柯文哲從此成民進黨的政治傀儡，成為蔡英文的跟屁蟲、馬前卒。羅說柯P以後不敢支持大學自治、不敢反對深澳電廠、不敢處理吳音寧。

羅說一個不再白目放砲的柯文哲，就不再是柯文哲，在政治舞台必將左支右絀，這樣的柯文哲，還能贏得台北選民的尊敬與支持嗎？「恭喜柯文哲，已提前出局」。

(中時電子報)