彰化少年輔育院母親節懇親 現場淚連連

2018年05月10日 09:04 中時 鐘武達

彰化少輔院母親節懇親會，母女相見淚水流不停。（鐘武達翻攝）

彰化少輔院母親節懇親，到處是感人的畫面。（鐘武達翻攝）

「媽媽，真的好愛您！」彰化少年輔育院母親節前夕連續舉辦3天的懇親會，讓收容學生可以和思念的媽媽面對面享受天倫紓解想念的心情，久別重逢的母子無不緊緊相擁而泣，兒女哭著說出心裡話，媽媽們也告訴孩子，「我們都在等你快快回家團圓」。

彰化少輔院祕書陳明筆說，8日起連續3天的懇親活動總共有400名來自全台各地的家屬前探望自己的小孩，院方為了強化執行教育感化的理念，會場中各班導師還要忙著擔任學生與家長溝通，鼓勵少年要知足惜福，同時提醒家長一起參與孩子的成長並給給予充份的關懷、愛及支持，幫助孩子早日回到正常的軌道。

懇親活動首日是由女生班先登場，接著男生班，不論女生或男子，當他們看到久違的親人時，個個都早已熱烈盈眶，會場裡的媽媽與小孩，不是相擁抱抱，就是在擦眼淚，場面溫馨感人。

台下溫情相擁，台上則有學生才藝演出口琴、薩克斯風、烏克麗麗及舞蹈，活潑的表演贏得熱烈掌聲及歡呼，台下的媽媽看了還有點不敢置信說「女兒竟然學會這麼多才藝」。

少輔院同時結合彰化地方法院及彰化縣兒童少年關懷協會舉辦母親節卡片寫作比賽頒獎大會，邀請受獎學生及家長上台分享獲獎的榮耀及喜悅。

(中時 )