氣喘婦能懷孕嗎？進急診數十次！她用母愛戰勝病魔

2018年05月10日 08:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

母愛是世間最偉大的力量！這週日就是一年一度母親節了！媽媽辛苦懷胎十月生下我們、忍著生產時劇烈疼痛，照顧我們從小寶寶到成人！然媽媽都不以為苦！其實想生個健康寶寶也是許多母親心願，然有些人天生病痛，身體體質可能不能忍受懷孕之痛，但為了一求「孩子夢」，這些母親忍著劇痛，仍完成為人母的夢想！從小罹患氣喘的張媽媽就是一例！

張太太的童年是在不停地吃藥、反覆地進出醫院中渡過！直到國中體育課跑步暈倒的那一刻起才解開謎團。原來我是因為先天過敏性氣喘，加上童年調皮誤食硬幣後，沒有發現取出，長時間下硬幣生鏽導致支氣管嚴重受損，進而演變成『中重度氣喘』，更讓我失去快樂的童年生活。」

身為氣喘兒，長大後更也因氣喘吃盡苦頭。有時氣喘發作，連走平路都會喘，而且氣喘人生生活時時刻刻都不能大意。猶如被疾病禁錮的人生，張太太不敢想自己有一天能結婚、生子。結婚後，除了自己氣喘的問題，張太太身邊不乏眾多的至親好友紛紛開始提醒氣喘者懷孕的問題，甚至還提及氣喘懷孕，會有早產或難產的危險。當時張太太想到發病都怕，壓根沒想過懷孕生子。

然身為幼保科畢業的張太太，工作一段時間後便萌生懷孕生子的念頭。張太太笑道：「總是照顧別人的小孩，久了也開始想像如果是自己的小孩會是甚麼模樣？！雖然懷孕是一場冒險，但是還是想要為了小孩而努力」。

孕期的氣喘比想像中更難熬，每分每秒都猶如衝刺完百米般喘著。懷孕前，大約走15分鐘才開始喘，但孕期時張太太連從客廳走到廚房，不到30秒、3~5步間的距離竟也喘得上氣不接下氣。除了走動時氣喘會發作，從事靜態動作氣喘也不放過她。「有次洗頭洗到一半，我甚至無法呼吸，感覺就像被掐住脖子。整個懷孕過程中，張太太更因氣喘發作緊急送急診高達4次。

除了身體的煎熬外，懷孕過程中外界的眼光也讓張太太十分受傷。「因為呼吸困難，每次呼吸都需要很用力，呼吸聲也隨之變很大聲。因此，更讓我不敢去人多的地方，或是在尖峰時刻搭乘交通工具。所幸，接踵而至的煎熬與打擊都沒有擊垮張太太，在親友的支持，張太太更積極地與醫師配合，規律回診、按時服用氣喘藥，控制好氣喘症狀，一路走來更也順利健康地產下2女，化身雙寶媽。

醫師指出，氣喘者懷孕並不可怕，只要在懷孕前告知主治醫師自己的生產計畫，並在懷孕過程中遵循醫囑、規律用藥控制氣喘，一定能順利渡過孕期，順利生產。現有的氣喘用藥都適用於孕婦，大家真的不需要過度擔心。」

(中時電子報)