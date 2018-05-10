續約換手機須高資費 老客戶：不離不棄被當北七

2018年05月10日 08:54 中時電子報 簡怡欣

國內電信業者引爆「499之亂」，掀起手機用戶搶辦熱潮，但有不少老客戶聽到新方案優惠後，不滿被當白癡，一名台灣大哥大的逾18年老客戶指出，「一開始的資費要到2699，現在為了增加客戶數才來打這場499大戰」，但不管新辦、攜碼，若想續約換手機，申辦高資費都還得先預繳，痛斥不離不棄被當北七，繼續力挺有何意義？

有台灣大老客戶在蘋果新聞留言區指出，申辦該電信業者門號超過18年，目前辦理的599資費吃到飽合約尚有8個月，近日想提早續約換手機，卻被告知要先預繳費用，須依資費分級預繳金額，若想要免預繳，就得月付1399資費以上。

電信業者行銷優惠方案手法，讓老客戶深感吃虧不滿，引發社會觀感不佳。

電信業者這波499資費是單純門號、沒有購機優惠，699資費才有補貼手機實體機；因此，客戶若想續約換手機，須支付高資費之外，還得預繳，讓這名老客戶不滿說，「當87繼續力挺有何意義」，不管新辦、攜碼，解約跳槽到別家都得先預繳，不如解約換到別家低資費的好。

他認為，4G的開通，理應資費要越用越便宜，但實際上卻並非如此，「一開始的資費要到2699，現在為了增加客戶數才來打這場499大戰」，讓他大嘆，「NCC才該出面來管管了，未來這幾年5G再開通，恐怕又要再一次上演這樣的大戰」。

另有其他客戶留言說，1年前辦的799吃到飽也沒什麼實體機，「這些電信業者就吃定老客戶（心態）要繳違約金不敢轉吧」，還有網友認為，「拉攏新客戶，忽略老客戶，一貫的作風」、「你資費太低，多老都沒用」、「常常攜碼換電信業者，綁1年才不會變不值的老客戶」。

(中時電子報)