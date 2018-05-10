「恩主席」？ 美新國務卿蓬佩奧竟不知金正恩姓啥

二度出訪平壤，美國新任國務卿蓬佩奧（圖左）卻不知金正恩（圖右）姓什麼？（圖/路透社）

友善列印
中時電子報

據今日美國網（USA Today）報導，美國新上任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前二度密訪平壤，與金正恩（Kim Jong Un）商議6月份「川金會」的相關細節。但他在出發前的一段對話，卻成為不少北韓專家的笑柄。蓬佩奧表示，「我們將持續對總統川普（Donald Trump）與『恩主席』（Chairman Un）的會議細節。」原來這位曾是中情局（CIA）大掌門、新掌美國外交系統的蓬佩奧，搞不清楚金正恩、到底姓「金」還是「恩」？

向陸洩漏美特工情資 華裔前CIA探員恐面臨終生監禁

武器管制專家路易斯（Jeffrey Lewis）在推文中挖苦說：「蓬佩奧不知道姓氏是金，但他對『朝鮮半島非核化』這個詞的概念和語義上的細微差異，絕對是一清二楚。」

新任美國國務卿蓬佩奧（圖右中）二度與金正恩（圖左中）會面。（圖/路透社）

事實上，有研究韓國的外籍專家表示，和南韓不一樣，北韓在將姓名譯成英文時，通常不會在名字的兩個字之間以連字號連接，很容易讓外國人搞不清楚何者為姓氏。但即使有連結，當年前聯合國（UN）秘書長潘基文（Ban Ki-moon）剛剛上任時，就因為這個原因，很多英文媒體都以為他姓「文」而非「潘」。

川普稍早已表示，板門店非軍事區（DMZ）已不再是會面地點選項，雖仍在討論中，但已有不少美媒搶先爆料，川金會的地點將會選在新加坡舉辦。

(中時電子報)

文章來源：Oops! Mike Pompeo refers to North Korean leader Kim as 'Chairman Un'

更多精彩新聞請見國際頻道！
網戀當道！當42歲大媽哈上24歲小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。