「恩主席」？ 美新國務卿蓬佩奧竟不知金正恩姓啥

2018年05月10日 08:49 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，美國新上任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前二度密訪平壤，與金正恩（Kim Jong Un）商議6月份「川金會」的相關細節。但他在出發前的一段對話，卻成為不少北韓專家的笑柄。蓬佩奧表示，「我們將持續對總統川普（Donald Trump）與『恩主席』（Chairman Un）的會議細節。」原來這位曾是中情局（CIA）大掌門、新掌美國外交系統的蓬佩奧，搞不清楚金正恩、到底姓「金」還是「恩」？

武器管制專家路易斯（Jeffrey Lewis）在推文中挖苦說：「蓬佩奧不知道姓氏是金，但他對『朝鮮半島非核化』這個詞的概念和語義上的細微差異，絕對是一清二楚。」

新任美國國務卿蓬佩奧（圖右中）二度與金正恩（圖左中）會面。（圖/路透社）

事實上，有研究韓國的外籍專家表示，和南韓不一樣，北韓在將姓名譯成英文時，通常不會在名字的兩個字之間以連字號連接，很容易讓外國人搞不清楚何者為姓氏。但即使有連結，當年前聯合國（UN）秘書長潘基文（Ban Ki-moon）剛剛上任時，就因為這個原因，很多英文媒體都以為他姓「文」而非「潘」。

川普稍早已表示，板門店非軍事區（DMZ）已不再是會面地點選項，雖仍在討論中，但已有不少美媒搶先爆料，川金會的地點將會選在新加坡舉辦。

(中時電子報)