2018東京必喝5大咖啡 台灣品牌DoMo入列

台灣品牌DoMo咖啡(左)是「2018東京必喝5大咖啡」 推薦榜中唯一的外國品牌。(圖／DoMo集團)

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DoMo咖啡採用的Fika Fika烘焙咖啡豆，也曾在其他國際咖啡競賽中得到大獎。(圖／DoMO集團)
開在東京的DoMO Cafe'受到不少女性消費客層喜愛。(圖／Domo集團)

台灣餐飲又在外國發光！日本知名企業Panasonic公布採祕密評選的「2018東京必喝5大咖啡」，台灣DoMo集團在東京創的咖啡品牌店「DoMo Cafe」入選其中，並為5家中唯一的外國品牌，非常難得。

日本的咖啡文化起步比台灣早，同時日本並為亞洲咖啡大國，外國企業要在日本開咖啡店並得到日本咖啡老饕認同，其實相當困難。而去(2017)年9月才在東京開設的〈DoMO Cafe〉營運至今才9個月就入選「2018東京必喝5大咖啡」推薦榜單，實在不是件容易的事。所以DoMo集團執行長李奇嶽在得到日本方面通知時，一度以為是有人惡整、開玩笑。

Panasonic集團強調，「2018東京必喝5大咖啡」的評選過程全程保密，採秘密評選制。Panasonic公布評選結果的介紹中指出，DoMo Cafe是在東京大久保中連接台日的咖啡，店中採用台灣知名咖啡店Fika Fika以及日本京都知名咖啡店Caffe Verdi的咖啡豆，除了咖啡還有台灣的古早味杏仁茶，店內裝潢極富現代感，吸引非常多日本女性消費者前往。

DoMo Café是台灣國發基金投資，經濟部輔導的摩境網路科技公司全資子公司，該公司全力發展台灣觀光服務品牌海外輸出，旗下有民宿、咖啡廳，旅館將於今年6月29日在新宿開幕，是台灣觀光服務海外輸出的典範。此次品牌躋身「東京必喝咖啡」名單，DoMo集團執行長李奇嶽一方面感謝同仁的努力，更感謝台灣觀光局長期的支持與鼓勵。

(工商 )

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