柯P向深綠輸誠 葉毓蘭批：權力太迷人不惜出賣人格

台北市長柯文哲。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報

柯文哲接受昨電台專訪時為「兩岸一家親」言論道歉，並向民進黨釋出善意，強調 2020年絕對會力挺總統蔡英文，引發議論。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭說柯P為了當選連任，不惜向深綠輸誠，白色的夢、兩岸一家親的和平，都是詐騙集團的話術，她批「權力的滋味太迷人，竟教人不惜以出賣人格爭取」。

台北市長柯文哲面對年底選戰藍綠進逼，9日在深綠廣播節目中向民進黨輸誠，首度表態力挺蔡英文總統連任2020，柯也表示，在雙城論壇所說的「兩岸一家親」是講太快，讓大家聽了不爽，也只能跟大家說歹勢。

對此，葉毓蘭在臉書發文指出，四年前柯文哲以超越藍綠的白色力量贏得勝利，她心裏有些盼望，希望20幾年的藍綠惡鬥可以終結，台灣不必在自我毀滅的窒息中停滯。柯P昔日種種荒唐的歧視女性、新住民的言論，以及咆嘯分局長、派親信督軍，踐踏公權力的做法，葉說她勇敢寫文章批評，但與其說是對柯P的批評，不如說是對他說理，希望幫他減少犯錯。「並非是我怯於面對柯粉排山倒海的追殺，而是心中對這一位自稱超越藍綠、白色力量的非典型政治人物仍有盼望」。

然而，柯文哲昨天一番話，葉毓蘭直言，柯P為了當選連任，不惜向深綠輸誠，白色的夢，兩岸一家親的和平，都是詐騙集團的話術罷了。葉感嘆表示，「權力的滋味太迷人，竟教人不惜以出賣人格爭取！唉！」

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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