打破61年一黨獨霸 馬哈地為何能讓馬來西亞「變天」？

2018年05月10日 09:42 中時電子報 李靖棠

據馬來西亞星洲日報報導，族群議題依然嚴重、口水戰滿天的馬來西亞大選，於今日淩晨迎接最終結果，前首相、高齡92歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）帶領的「希望聯盟」（Pakatan Harapan），成功搶下113席、盟友沙巴民興黨贏得8席，成功扳倒自1957年獨立後獨霸政權至今的國民陣線（Barisan Nasional）和原首相納吉（Najib bin Abdul Razak），讓馬來西亞迎來首次「變天」。

對於不少馬來西亞民眾而言，此次大選給他們投出不同選擇的可能，眾多在海外留學、打工和居住的公民，不遠千里地返回家鄉投票，讓總投票率飆高，而不只華人開心、在許多州和直轄區的馬來人也成為推動這波「海嘯」的一份子。

昨晚大選後，馬來西亞選民高舉希望聯盟的旗幟。（圖/路透社）

然而，更令外界難以置信的是，出身國陣、高齡92歲的馬哈地，為何能成功領導反對派勢力，扳倒當年提拔他的國民陣線，讓馬來西亞迎來獨立後首次政黨輪替，也使他成為全球最年長的首相？

馬來西亞大選後，各地反對派支持者上街慶祝。（圖/美聯社）

原首相、馬來西亞國民陣線主席納吉。（圖/美聯社）

歸納可能原因如下：

一、組建「希望聯盟」，將原先一盤散沙的反對派：民主行動黨、人民公正黨、土著團結黨和國家誠信黨聯合，以一個簡單鮮明的旗幟與組織，對抗龐大的國民陣線，取得反對派選民的最大公約數。

二、馬哈地雖然對年輕一代印象不深，但在老一輩馬來人和其他族群選民心中，他仍然有其不可撼動的地位。

三、國陣領導人、原首相納吉的醜聞風暴，包含一馬公司（1MDB）等多項貪腐，都讓選民對其印象愈加反感。

四、經濟走緩、物價和房價高漲，讓不少年輕一代希望尋求改變。

不少馬國華文媒體也呼籲，雖然打敗了國陣長年慣用的政治、教育和宗教威脅，但「國家裂痕深刻，傷口需要時間癒合，重建國民互信。國家也需要時間和努力，才能重修人民信任。期望新政府能記取教訓，切勿把人民支持當作理所當然。」

(中時電子報)