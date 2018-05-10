鼓山分局緝毒查竊建功 高巿警局長頒發辦案茶鼓勵

高巿警局長何明洲日前到鼓山分局各派出所慰勉治安有功人員。(警方提供)

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高巿警局長何明洲日前到鼓山分局各派出所慰勉治安有功人員。(警方提供)
高巿警局長何明洲日前到鼓山分局各派出所慰勉治安有功人員。(警方提供)
高巿警局長何明洲日前到鼓山分局各派出所慰勉治安有功人員。(警方提供)
高巿警局長何明洲日前到鼓山分局各派出所慰勉治安有功人員。(警方提供)

高巿警鼓山分局偵查隊小隊長林勇國、偵查佐劉凱德、警員黃勝均等人結合警調等友軍，日前在屏東市查獲製毒工廠，拘捕陳姓製毒師傅等3人到案，起出安非他命成品2箱、重22公斤以及製毒原料、製毒工具各一批，各派出所緝毒、查竊也偵破不少刑案，高巿府警察局長何明洲日前特地頒發辦案茶，並慰勉鼓山、中洲派出所等有功人員。

警方指出，龍華所巡佐陳廷全、梁鵬權、警員夏仕欽、蘇志豪、葉聰宏、呂勇儒、郭冠宏、徐英哲等刑偵人員利用轄內各項探查機會，日前蒐獲隱藏社區大樓林姓毒蟲不法情資，依法查緝到案，起出MDMA毒咖啡包100多公克；鼓山所輔警蔡宗勳協勤期間為黃姓女車主尋獲黃母3年前停放在苓雅區武慶三路自家騎樓前，未加裝防盜鎖而遭竊的重機車，獲得失主感謝。

由防治組成立的「鼓山分局監錄系統維修小組」，扮演治安幕後功臣，一遇監視器歪斜、偏移、鏡頭污損、纜線掉落立即排除，另規畫教育訓練，提升同仁監視器調閱技巧，近期也幫忙查知機車置物箱、公共腳踏車竊嫌真實年籍，埋伏緝捕到案，且釐清轄區工地李姓員工，利用職務之便夥同共犯竊取電纜線及紅銅線共20餘公斤，均有效提升刑案破獲能量。

(中時 )

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