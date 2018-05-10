真的是剋星！偷車賊4天內3度遭同警查獲

40歲的邱姓竊嫌，4天內3度遭同警查獲！（陳世宗翻攝）

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中時

「歹路不可行！」1名竊車賊為躲避警方查緝，竊取贓車刻意藏匿3個月後，才開始使用做為代步工具，豈知員警鍥而不捨追查，遭第六分局永福所員警查獲，翌日交保後；竊取另1輛機車前往訪友，將車輛油料耗盡後丟棄，又竊取了1輛機車返家，自以為神不知鬼不覺，卻仍被警方識破。4天內3度遭查獲，員警也不禁搖頭直呼怎麼又是你！

40歲的邱姓竊嫌，年初於自家大樓騎樓下竊取機車，得手後刻意將贓車藏於100公尺外巷子內，心想將贓車混入暗巷車輛中萬無一失；邱嫌等到4月才將贓車拿來充當代步工具，殊不知警方並未停止偵查，見邱嫌騎乘贓車返家時，素有「鷹眼」警之稱的永福所警員周文彬立刻上前逮人。

警方指出，翌日邱嫌自地檢署交保後缺乏代步工具，便再次於自家大樓騎樓下竊取機車前往西屯區訪友，邱嫌將該輛機車騎至油料耗盡後丟棄，並再竊取另1輛機車返家。

警方即前往附近查訪，適逢邱嫌返家且穿著與竊嫌相符，邱嫌坦承竊取機車並帶警方前往丟棄地點取贓，不久第3輛失竊機車車主報案失竊，員警第3度將邱嫌帶回詢問。

警方調查，邱嫌自稱因為找工作沒有代步工具，知道警方對於剛失竊車輛都會追很緊，刻意藏3個月才使用，自以為不會遭警方查獲，卻沒想到連續3次偷車都被同一位警察抓，除了面臨牢獄之災外，再多的懊悔也來不及。

(中時 )

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