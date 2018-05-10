單擺實驗玩創意 北港國中奪雲林縣科展第1

北港國中創意單擺實驗，拿下雲林縣科展第1名。（張朝欣攝）

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北港國中老師蘇億晉指導學生發揮創意，結合單擺與磁鐵設計「鉛錘擺連」實驗，探討單擺與磁力的關連性，拿下雲林縣國中小科展第1名，10日校方加以表揚，並推薦參加全國賽。

北港國中除了重視學生學科成績，對於科學實驗等術科也非常重視，希望學生能「學中做，做中學」，自然科老師蘇億晉因此指導許芳瑜、杜庭儀2名學生，共同設計「鉛錘擺連」實驗，探討單擺軌跡在磁力影響下的變化。

蘇億晉表示，單擺來回擺動具規律性，因此科學家利用這項特性設計出計時工具，在學校實驗室中，學生將磁鐵放在單擺下方，發現單擺原本單調的來回軌跡產生了變化，進而開始探討單擺與磁鐵的交互作用。

師生們為了完整記錄外加磁場對單擺運動的影響，花費許多心思改進研究設備，經過集思廣益，動手設計1個木質單擺架，並把磁鐵埋在貓砂下，藉以觀察單擺下方的鐵釘在貓砂畫出的軌跡。

利用自製簡易裝置，師生發現鐵釘會因埋於貓沙下方的強力磁鐵影響畫出圓弧狀圖形，單擺於X軸方向因受磁場影響，每次離中心原點距離會遞減；Y軸方向雖然也會受磁場影響，卻無明顯規律性。

校長施協志指出，非都會區學校的科學實驗資源相對缺乏，但師生們發揮創意自製簡易實驗設備，從中探討單擺與磁場的關連性，充滿實事求是精神，因此獲得評審老師青睞。

(中時 )

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