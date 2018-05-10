全台掀「499之亂」 前電信客服揭殘酷現實面

電信業499吃到飽戰火重燃。圖為民眾使用手機時，行經中華電信、台哥大的門市。（本報系資料照/劉宗龍攝）

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中時電子報
中華電信9日起連續7天，推出499元上網吃到飽母親節專案，吸引許多民眾搶辦新資費方案。圖為中華電信台北市仁愛路門市湧入大批人潮。 （本報系資料照/鄭任南攝）

國內電信業者紛推499資費吃到飽，引爆搶辦熱潮，造成中華電官網頻頻掛點、客服被打爆，今日一早還不到電信門市營業時間，各地門市門口就湧現排隊人潮。不過，電信用戶除了衡量這波資費划不划算，有前電信客服就揭露殘酷現實面。

有曾任6年電信業的客服人員在臉書社團「爆廢公社」指出，針對很多網友詢問到底解約划算？還是維持原有合約？她認為，只要沒有手機需求、通話量也不高、網路使用頻率高，那麼這個費率很划算，手機另買空機還可以分期。

今日一早還不到營業時間，各地中華電門市已湧現排隊搶辦人潮。（圖／取自 爆廢公社）
今日一早還不到營業時間，各地中華電門市已湧現排隊搶辦人潮。（圖／取自 爆廢公社）
今日一早還不到營業時間，各地中華電門市已湧現排隊搶辦人潮。（圖／取自 爆廢公社）
今日一早還不到營業時間，各地中華電門市已湧現排隊搶辦人潮。（圖／取自 爆廢公社）

不過，她表示，羊毛出在羊身上，「如果有低費率又低價買高階手機方案，台灣應該沒有電信公司」。她提醒，雖然資費標榜網路吃到飽，但用戶需考量到網路速度，「吃到飽只是不限制流量，而不是保證速度」。她以「一條5線道的道路，塞了100萬台車，還是塞車」比喻，強調任何電信業者的網速都會因為地形、氣候、使用人數多寡或基地台數量而定。

此外，她指出，客服1天接1百多通電話是基本盤，要應付每小時超過4、5百通的電話，讓她呼籲民眾善待客服人員，強調「資費活動是電信大老闆們削價競爭手法」，並說「如果員工們早知道方案、降價，我們會以超級傳銷方式放送：叫你不用太早辦」，只求別用憤怒的態度跟激烈的言語，傷害客服人員。

(中時電子報)

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