便當族營養達人現身 跟著這樣挑就對了！

加了番茄和蛋液的味噌湯，是上班族提振精神的簡單湯品。(幸福綠光提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

根據2016年外食人口調查則顯示，國人平日早餐外食比例64.8%、超過1100萬；午餐外食更達79%、超過1370萬。話句話說，每3人就有2人是外食族！但，早餐店老闆會在意你今天吃足夠的蔬菜了嗎？便當店老闆會幫你控制油脂的攝取量嗎？答案是不會，因此我們的健康，只能由自己把關！

擁有「營養師證照」、「調理師執照」、「飲食生活顧問師」等專業證照的日籍營養師松村和夏認為，三餐不應該只是填飽肚子的行為，而是調養身體的最佳時機。有感於現代人患有癌症、心臟疾病等「生活習慣病」的比率節節上升，她在最新著作《外食族、上班族的懶人餐桌》以自己的專業背景及興趣，教會大家如何吃得營養、煮得美味。

牛肉加上美生菜、番茄、杏鮑苦，就是一道健康美味的佳餚。(幸福綠光提供)

相信許多人一聽到要自己準備三餐，立刻舉雙手投降。其實，煮飯並沒有想像中的難，例如：海帶、味噌、些許豆腐、一壺熱水，就可以沖出一碗可口的湯品；烤箱、電鍋，也都是懶人料理的好幫手。另外像是小番茄、青花菜都是適合使用微波爐的食材，但馬鈴薯、胡蘿蔔等根莖類蔬菜，就比較適合水煮或清蒸。

但是餐餐老是在外的上班族，該怎麼吃才健康呢？

「外食族超商族的懶人餐桌」封面圖。(幸福綠光提供)

松村和夏建議，經常利用便利商店解決三餐的人，挑選便當時，挑「每種顏色的食物都有的便當」就對了，最好黃（各種肉類）、綠（蔬菜）、黑（芝麻、海苔）、紅（胡蘿蔔、紅辣椒）、白（麵包、米飯、烏龍麵）等顏色都有最佳。另外，由於食物的營養價值會隨著時間而流逝，選擇上餐廳解決三餐問題的朋友，松村和夏建議，最好選擇現點現做餐廳。

許多人習慣在肚子餓時吃甜食，雖然可以迅速補充熱量，卻也會讓血糖快速上升，長此下來對身體造成負擔。上班上到一半肚子餓時，松村和夏首推以穀物棒或三角飯糰取代糖果、餅乾等零食。尤其咀嚼穀物棒時，細嚼慢嚥能刺激飽腹神經中樞，讓人較早出現飽腹感而停止進食。

(中時電子報)

全台掀「499之亂」 前電信客服揭… 499吃到飽懶人包來了！一張圖秒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。