兩岸一說柯P向聽了不高興的人致歉 段宜康酸：他罵我狗怎不道歉

2018年05月10日 10:13 中時電子報 鄭舲 、 陳怡文

選舉近，民進黨還卡在禮不禮讓台北市長柯文哲，但昨天柯文哲上綠色和平電台時，對曾說出口的兩岸一家親道歉，挨批後北市府稱柯不是在為兩岸一家親的說法道歉，而是為聽到這一詞感到不高興、不悅的民眾致歉。對此，民進黨立委段宜康表示「那柯文哲罵我是狗為啥不跟我道歉，我聽了很不舒服啊！」。

一直以來，柯文哲的民調多屬領先狀態，但對於民進黨是否自推人選，柯文哲日前表示「還是會怕」，昨天他上電台訪問時，為過去在雙城論壇時拋出「兩岸一家親」說法道歉，惹議後，北市府不得不發聲表示柯不是在為兩岸一家親的說法道歉，而是為聽到這一詞感到不高興、不悅的民眾致歉。

段宜康說，柯文哲是非常聰明的人，他也自詡是聰明人，回頭來看這段過程，從兩岸一家親之後，柯文哲跟民進黨有多次價值衝突，其實民進黨也多次要搬樓梯給他，希望製造一個雙方價值沒有相距那麼遠的場面和機會，但柯文哲都不願接受。

段宜康說，一直到選對會幹部跟柯見面，民進黨開始啟動候選人徵詢程序，讓外界知道民進黨差不多決定要自提候選人，這時才上深綠電台，說他要為自己的失言道歉，說如果他能連任市長 ，不會在2020年出來跟蔡英文競爭，會支持蔡英文。很多人會覺得柯文哲是覺得大事不妙，所以想要補救，把民進黨可能自提後選人這件事拉回來，這完全錯估柯文哲的智慧程度。

段宜康表示，柯文哲一開始就知道如果他這樣表現，局勢會是如此，何況最近局勢越來越明朗，難道他真的相信做這件事，民進黨就會改變嗎？「當然不是。」段宜康說，這叫「相罵本」，柯文哲要讓大家看到他已經向民進黨的選民道歉、跟蔡英文宣誓效忠，「連我上深綠電台做這樣的輸誠，他們還是不肯原諒我！」柯文哲這些動作的目的，只是想讓分手決裂的責任不在他，而在看起來氣量狹小的民進黨與蔡英文，柯文哲真的聰明過度了。

媒體追問，柯文哲這樣不算補考台灣價值？段宜康說，當然不算，看一個人要看他長期的表現，看他在選民心目中累積的印象，柯文哲的表現只能說他很聰明，但他也錯估了選民的智慧。

至於國民黨台北市長被提名人丁守中批柯文哲是政治水母，段宜康說，柯文哲從來都是聰明的政治人物，他所有的失言、所有動作，都是經過算計，包括這次上電台對外表現的道歉，對蔡英文的宣誓效忠，都是經過算計的動作。

(中時電子報)