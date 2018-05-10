金手指大絕招get！加藤鷹公開秘技：要彎17.5度

加藤鷹傳授「金手指」關鍵秘技，就是要上翹17.5度。(翻攝自YouTube)

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中時電子報
指原莉乃親手體驗加藤鷹金手指的觸感與力道。(翻攝自YouTube)

與「巧克力球」向井裕、山本龍二並稱為「日本AV男優御三家」的加藤鷹，眾所周知以其高超「手藝」著稱，右手被封為「金手指」、「神之手」，被服務過的AV女優大多表示相當驚艷，而日前他上深夜節目，公開了打下1萬5千部作品的秘技，那便是「金手指」的關鍵角度。

日本AbemaTV在5月8日上架的《指原莉乃＆ブラマヨの恋するサイテー男総選挙》節目中，邀請到加藤鷹前來分享從事AV男優工作時的奇人軼事，59歲的加藤鷹，表示與其「對戰」過的女子，是AV工作的約有1萬人，私下的約500人，而在這茫茫人海中，他遇過3位擁有雙陰道的女生，表示對於這情況，請教過醫生，醫生告訴他，大概100萬人裡面，才會有一人擁有雙陰道。

這個話題果然引發3名主持人的注意，好奇那到底要進入哪一邊會比較好？加藤鷹表示，雙陰道分左右兩邊，曾有當事人要求「請進入左側」，所以其實是有主副之分，所以先問一下女方是比較好的，也開玩笑說，在AKB廣大的家族中，說不定就有人有雙陰道，讓指原莉乃害羞回應：「誰啊？」。

至於聞名海內外的加藤鷹「金手指」，他也當場公開獨門絕活的關鍵之處，表示必須食指與中指併攏，指甲要剪到貼肉，並且指尖上翹17.5度左右，強調這個角度很重要，因為「會剛好摳到G點」，主持人「黑色美乃滋」成員吉田敬趁勢追問那如過讓指原莉乃潮吹，大概要多久時間？加藤鷹很有自信回答：「大概1分鐘內」，而指原莉乃還被拱出來用手掌體驗金手指威能，被摳了之後甜呼：「好舒服」。

(中時電子報)

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