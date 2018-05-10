中市警軍民聯合防空 將結合戰場景況演練

2018年05月10日 11:23 中時 陳世宗

「演習形同作戰！」107年軍民聯合防空（萬安41號）演習，訂於6月7日（星期四）13時30分至14時舉行，演習包含「防情傳遞及警報發放」、「管制人車疏散避難」、「防空避難設施容量驗證」、「民防人力與各類防護團支援交通管制、防空疏散、災害救援與傷患救護之作為與效能驗證」；六分局特於日前召開協調會，探討相關事宜。

警方指出，為精進軍民聯合防空警覺與熟練防空作為，該分局特邀請台中市後備指揮部、西屯區公所列席指導，並召集臺中憲兵隊、國道第三公路警察大隊、衛生所、民防（義警）中（分）隊及民間防護團等，召開協調會。

警方表示，因應近來中共軍機、航艦頻繁繞臺挑釁示威，對我國造成威脅，國防部作戰計畫室警覺外在威脅變動，同時因應國軍軍事戰略構想調整，今年「萬安41號」演習結合國軍漢光34號演習共同執行，使防空演練結合戰場景況，提高國人憂患意識，併驗證軍民聯合作戰效能，以達嚇阻中共武力犯臺，確保國土安全之目的。

分局長陳武康表示，萬安演習包含的面向很廣，從期前計畫、協調、講習、勤務規劃、宣導、執行，均訂定期程管制，期望藉本次萬安演習，驗證本市全民防衛動員準備與轄內重要基礎建設安全防護之措施，俾強化軍民聯合防空作為與空防整備，確保人民生命財產安全。

(中時 )