照4張X光會傷腦？婦人求償775萬遭法官打臉

婦人照4張X光後身體出現不適症狀，向醫院求償775萬元遭法官打臉。（圖／台南地院官方臉書）

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中時電子報

台南1名王姓婦人3年前出車禍，到台南市立醫院急診室照射4張X光片，事後雙眼竟出現像被洋蔥燻眼般的痛苦症狀，懷疑自己罹患「X光傷害症」，無法再工作，且要受折磨一輩子，因而對院方及方姓放射師，提告求償775萬多元。不過法官認為，X光要連續拍攝10萬張才會噁心、嘔吐，僅拍4張怎會造成傷害？判她敗訴。

王婦2015年4月11日騎車行經台南市崇德路時，遭後方李姓身心障礙騎士不當超車、碰撞倒地，全身多處挫擦傷，被送往台南市立醫院急診治療。

據蘋果日報報導，王姓婦人當時認為只有輕微外傷，方姓放射師卻對她連拍4張X光片，導致罹患「X光傷害症」，全身多處骨痛不良於行，甚至惡化成骨質疏鬆症、腦思考及反應力變差，為此向院方及放射師求償未來保健食品及中藥費160萬元、慰撫金500萬元等項目，共計775萬9千元。

台南地院審理此案時指出，「臺大醫院健康電子報」、「行政院原子能委員會」都提到，一般民眾要全身一次急性暴露1到2西弗(1西弗＝1000毫西弗)輻射劑量，才會感到噁心、嘔吐，4張Ｘ光片之輻射劑量僅0.004毫西弗，相差甚遠，因此駁回王婦求償請求，但可上訴。

臉書有3萬多粉絲追蹤的Icu醫生陳志金，在臉書分享此判決：「這種求償根本在搶錢！」、「還好法官英明！」。

(中時電子報)

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