蚵嗲阿公免費教書法 祖孫同浸墨香

2018年05月10日 11:05 中時 許素惠

居住在雲林土庫曾賣蚵嗲維生的書法家李明賢近年潛心傳播書法文化種籽，不只是雲林縣土庫鎮土庫、馬光2國小指導老師，也在土庫老人會教，「老少通吃」，而且完全義務教學，希望藉以傳承優美的固有文化，除了「李老師」外，孩子還暱稱他為「蚵嗲阿公」。

71歲的李明賢每周各2次分別在土庫及馬光國小帶領書法社團，並不定期地在土庫老人會開課，小朋友都很喜歡上他的課，因為阿公級的他和藹可親、很耐煩，從不動怒。同儕話題更多，邊教邊寫邊聊，老少同浸淫墨香中。

「看到李老師溫柔細膩地握著孩子的手運筆畫面，每每令人感動」，土庫國小校長關勝周指出，李老師把每個孩子都當做自己的孫子，總是不厭其煩地耐心指導，教學現場洋溢著「含飴弄孫」的幸福感。

李明賢原不收學生，但皈依佛門後，常為宗教、公益團體揮毫義賣，便「以書法會師」，不少高僧大師向他學習書法，他則向大師們求佛、禪。

「我叫他們『師父』，他們叫我『老師』，都是『師』 啦！」李明賢說，因此讓他深思到美好的事物應該要傳播、傳承，也很感謝學校能提供舞台讓他可以略盡為傳統文化承傳努力的機會。

李明賢堪稱鄉野傳奇人物，曾在土庫順天宮前賣蚵嗲、炸粿與冰維生，無師自通寫得一手好書法，12歲起逢年便寫、賣春聯貼補家用，迄今不改其趣，墨寶滿屋，就連窗簾布也被他拿來寫《般若經》，因自幼習武，筆觸蒼勁有力，寫起草書自運天成，擅長圖畫工筆與書法。

(中時 )