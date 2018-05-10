詐騙集團化身無國界醫生 行員機警保婦10萬元

2018年05月10日 11:15 中時 謝明俊

419國際詐騙集團再出新招！成員假冒美國華裔無國界醫生張安迪，與住在新北市三重區的陳姓單身婦人大談遠距戀愛，騙徒誆稱目前人在非洲南蘇丹行醫，但因當地陷於戰亂，隨時有生命危險想要離開，但必須交付3千5百元美金給無國界醫生組織，陳婦信以為真，前往台銀三重分行匯款，幸經行員及駐分行保七總隊一大隊員警及時發現阻止，陳婦才免於上當。

50多歲的陳姓婦人，月前在臉書上結識一名自稱美國華裔醫生張安迪，開始透過臉書及手機通訊軟體聊天交往，對方還盜用許多行醫開刀的照片貼在臉書上，騙取陳婦信任，經過對方溫情攻勢，陳婦誤以為對方對她動了真情。

419國際詐騙集團假冒美國華裔醫生行騙陳婦。〔眼部上馬賽克〕。〔警方提供〕

騙徒盜用搶救病人照人來騙取陳婦。〔警方提供〕

騙徒透過手機通訊軟體騙取陳婦匯錢。〔警方提供〕

騙徒聲稱，因加入無國界醫生組織，目前人被派到非洲南蘇丹行醫，但近日南蘇丹爆發內戰，四處發生武裝衝突，隨時都有生命危險，如果要離開南蘇丹，必須繳付3千5百元美金給無國界醫生組織，騙徒拜託陳婦幫忙匯錢，還騙稱離開非洲後會來台與陳婦見面還錢。

陳婦信以為真，日前前往台銀三重分行匯款，因不斷滑手機接受騙徒指示，引起行員游竣喬注意，暗中通報保七總隊一大隊駐分行員警張文吉、龔建瑞前來關切。

員警詢問陳婦有無需要幫忙？陳婦起先表示只是要匯款給一個在南蘇丹工作的醫生朋友，但員警發現人在南蘇丹工作，卻要匯款至土耳其，提醒陳婦注意不合理之處，經行員及員警一再勸說，陳婦才說出這是在網路上認識的朋友，而且從未見過面。

員警研判這又是標準419國際詐騙手法，進一步向陳婦解釋，如果醫生真的在南蘇丹工作，而當地四處戰亂，廢墟一片，怎麼可能還有網路讓陳婦每天和對方聊天？員警說完，陳婦才恍然大悟，及時停止匯款，免於上當損失。

(中時 )