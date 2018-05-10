微風紐約之夜 首度祭出機票、百萬汽車大獎

飛利浦65吋4K LED智慧型電視，4萬3900元。（微風提供）

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酷鳥航空台北曼谷雙人來回機票，9000元。（微風提供）

微風之夜「經典紐約之夜」明（11日）晚間6時至12時封館，今年除了首次祭出消費滿10萬元抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線-紐約來回機票及LuxgenU6 GT220百萬汽車等大獎，微風積點禮遇會員再加碼，凡於當晚6時至11時單筆結帳滿1萬元，有機會抽價值4萬3900元的飛利浦65吋4K LED智慧型電視、雄獅旅遊金、華泰瑞苑住宿券、酷鳥航空台北曼谷雙人來回機票、點數超值贈等多項好康。

微風超市配合紐約之夜，推出電影《金牌特務》形容一滴都不能浪費的威士忌-大摩45年限量款，還有微風獨家的米其林話題酒及收藏級酒款等多種類酒款；並提供極黑牛立食牛排和熟成牛肉、熟食、西式料理的諮詢服務；此外，也邀米其林一星客座主廚Paul Lee駐店，以甜菜根、根莖類等製作沙拉。至於，香茅廚、犇、Izumi Curry、LUKES LOBSTER等餐廳也會推出經典紐約之夜限定特餐，以美食齊饗貴客。 （飲酒請勿過量）

明晚，由微風執行常董岡一郎、策略長廖曉喬、總經理畑明男、孫芸芸率先為派對揭幕，紅毯眾星雲集，包括微風旗下藝人郭源元、陳若穎、宋蘋恩、書那娜及佟凱伶，與名媛、明星、名模如吳速玲、鍾瑶、莫允雯、胡宇威、利菁、郁方、王思佳、香月明美Akemi、林葉亭、安哲、DJ-PeiPei（林佩佩）。另， 為呼應「我愛紐約」的主題，也首度與台灣福斯影片聯手，迎接紐約最具代表性的賤嘴英雄《死侍2》的重磅回歸，會有死侍亂入湊熱鬧。

(中時 )

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