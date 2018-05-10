龍華校園徵才博覽會 釋出1500職缺

2018年05月10日 10:42 中時 楊宗灝

龍華科大校園徵才共計釋出1500職缺，現場詢問熱絡。(龍華科大提供)

龍華科大諮商輔導中心舉辦夢想拍立得與時光信箱，邀請學子寫下自己的夢想。(龍華科大提供)

為幫助學子畢業順利謀職，龍華科技大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、桃園市政府共同舉辦2018校園徵才博覽會，釋出超過1500個職缺，類別涵蓋金融管理保險業、機械製造業、電機電子資訊業、觀光餐飲業、教育服務業、政府公部門7大產業、近40家優質廠商參與，希望同學踏出校門後都能無縫接軌就業市場。

桃園市勞動局副局長李賢祥致詞時說，龍華科大秉持務實辦學，致力推動產學合作，提升學生競爭力及就業力的豐碩成果，是科技大學的典範。目前桃園市推動「青年安薪讚、就業大滿貫」，提供青年各項就業獎勵、自我學習及考取技術士證照補助，對於強調技職實力的龍華學生是一大利多。

龍華科大副校長丁鯤代表學校感謝廠商的熱情參與，指學校致力推動產學鏈結，今年獲得教育部高教深耕計畫1億414萬元補助，全數用於提升教學品質的各項計畫，希望建構同學優質學習環境。也正因此學校連續2015、2016連續兩尼榮獲雜誌評選為全國TOP 20辦學績優學校。「2017年企業最愛大學生」、「2017雇主最滿意大學」雙調查結果更在私立科大中排名前3，顯示龍華科大畢業生擁有絕對的職場競爭力。

現場也提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢，龍華科大諮商輔導中心特別舉辦夢想拍立得與時光信箱活動，邀請學子寫下自己的夢想，並寫信給1年後的自己，投入時光信箱。諮商中心將為學生寄出，讓同學們回首當初的夢想與初衷，是否已逐步實現。

(中時 )