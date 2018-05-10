竹南警逮6車手押3嫌　通霄警天主堂前抓假檢察官

竹南警方逮捕6車手，其中3嫌聲押獲准。（陳慶居翻攝）

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通霄警方在天主堂前逮捕車手，為被害人保住200萬老本。（陳慶居翻攝）
警方準備200萬假鈔當誘餌。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警局查緝詐騙車手有斬獲，竹南警分局專案小組分析比對車手提款熱點，鎖定並逮捕已提領163萬贓款的黃姓主嫌等6人，其中3人已聲押獲准；通霄警方則在天主見證下，逮捕準備取款的黃姓假檢察官，為蔣姓被害人保住200萬老本。

竹南警方調查，19歲黃姓主嫌年紀輕輕卻不思正途，有詐欺和毒品等前科，另招攬20歲陳姓、郭姓、19歲張姓、連姓少年及鄒姓少女，自組詐欺車手集團，黃自任收水頭外，自己本身也前往ATM提領贓款，他們在8天內即縱橫竹南鎮ATM提領詐欺款項122次，被害人有38名，初估得手贓款163萬餘元，但部分車手只分得幾千元跑路工。

警方將這個車手集團依詐欺及組織犯罪移送偵辦外，另持續向上溯源，其中黃姓、陳姓及張姓3嫌由檢方聲押獲准。

此外，詐騙集團以假檢察官老梗險又得逞，黃姓男子詐騙苑裡鎮蔣姓男子交出存款200萬元代管，雙方約在天主教堂面交現款，所幸蔣的家人警覺向通霄警分局報案，分局長鄭鴻文指示偵查隊及分駐所，安撫被害人情緒並策畫甕中捉鱉行動。

警方協調蔣姓被害人配合演出，同時指派偵查隊攜帶假鈔放置包裹內，並於天主堂周邊布下優勢警力，等黃姓男子取款準備離去之際，包圍黃男當場逮捕。

蔣姓被害人對通霄警方從一開始耐心向他解釋的「阻詐」作為，到後來積極辦案順利逮捕嫌犯，再三感謝警方為他保住200萬老本。

(中時 )

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