嘉義女兒顧德莎抗病魔 《驟雨之島》紀錄紡織王國的故事

2018年05月10日 10:49 中時 廖素慧

顧德莎開畫展、寫出自己的生命及紀錄紡織王國的故事。（廖素慧攝）

顧德莎（左三）開畫展 及出書，生命活得精采，嘉義市文化局長林青萍（左二）及好友們為她加油。（廖素慧攝）

嘉義的女兒顧德莎用小說之筆，迎戰癌魔，在病榻中書寫《驟雨之島》短篇小說集，揭開台灣50至80年代紡織王國的興衰，從老闆至小工人的辛酸血淚，這場驟雨比喻的是台灣產業，也是顧德莎生命的寫照。

顧德莎嘉商畢業後北上工作，見證紡織王國鼎盛風華，又工廠外移，產業鏈崩解，她轉投其他職場，但紡織業始終是她魂牽夢繫的生命歷程。

顧德莎用10篇短篇小說紀錄紡織業工廠老闆、小工人、產業鏈各環節廠商的運作，從愛情、親情、家庭等情感面刻畫產業分崩離析帶來的社會衝擊，筆鋒犀利，感情豐沛。

顧德莎說，《驟雨之島》是深感台灣是多雨的島國，一場驟雨可解乾旱，也可能暴雨成災，就像過度仰賴外銷的經濟政策，帶給中小企業大量訂單，一有風吹草動，也一夕之間失去所有。

顧德莎的文采早發，曾是嘉商校刊的文藝青年，因現實生活停筆40餘年，9年前發現罹癌，她對抗病魔，6年中開刀3次，持續化療，回嘉義展開新生活。

她書寫、學油畫，在社區大學教影像詩創作，與「這裡」料理工作室負責人陳玟伶將府路巷老屋改裝成「作家之屋」，提供來嘉駐點的作家使用，她用行動力關心嘉鄉。

顧德莎於「這裡」料理工作室開畫展，11日下午2時30在嘉義市承億小鎮慢讀，舉辦《驟雨之島》首場新書發表會，現場以毛衣布置，還原當年紡織產業盛極一時的意象，歡迎大家來分享台灣的故事。

(中時 )