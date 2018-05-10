土庫國中校長喝花酒 檢：涉嫌圖利特定廠商收押偵辦

2018年05月10日 11:02 中時 許素惠

雲林縣土庫國中校長楊善淵等4人，近幾年在辦理學校校外教學、參訪等採購案時，涉嫌以最有利標圖利特定廠商，並接廠商招待喝花酒，經檢察官複訊後，上午依貪汙罪嫌聲押獲准。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局雲林縣調查站共同偵辦， 5月8日持臺灣雲林地方法院核發之搜索票，到土庫國中等7處執行搜索，並帶回犯罪嫌疑人及證人共 9人到案。

檢方指出，2017年間接獲情資顯示，土庫國中近幾年辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，均以參考最有利標精神的方式決標予特定廠商，校長楊善淵、總務主任等於辦理校外教學活動前後期間，涉嫌接受得標廠商招待至風化場所消費。

檢調歷經半年蒐證發現，該校涉案人員於採購案辦理招標前，即先行將行程內容洩露予廠商，再以參考最有利標精神的方式決標予特定廠商，妨害採購制度的公平原則，並於履約日前後接受得標廠商的招待，以作為廠商得標的對價。涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌，全案現由檢察官深入追查中。

涉案的楊善淵等相關共犯4人，經檢察官複訊後，依涉嫌違反貪汙治罪條例、政府採購法及刑法洩漏國防以外祕密等罪嫌，且有勾串共犯及證人等事由，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )