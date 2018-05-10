可惡惡鄰 吐檳榔汁丟尿包 苦主居不安心

惡鄰居在苦主提告後，時常吐檳榔汁在苦主的機車座墊上。(翻攝自爆料公社)

友善列印
中時電子報
吳佩珊
惡鄰居在苦主提告後，時常趁半夜吐檳榔汁在苦主的機車座墊上。(翻攝自爆料公社)

又見惡鄰騷擾平靜日常生活，居住在新北市板橋區的苦主鄰居疑似有一名道上弟兄，對鄰居們惡言相向，苦主家有老母不堪其擾，對對方提出毀謗告訴沒想到，對方開始變本加厲，停放外面的摩托車被吐檳榔汁、家中遮雨棚還會空降尿袋，生活環境糟糕，

苦主的機車座墊上，每天一起來常是滿滿的檳榔汁印。(翻攝爆料公社)

苦主自家遮雨棚，已堆滿了之前裝尿投擲的朔膠袋。(翻攝爆料公社)

苦主居住在新北板橋區三民路，一位附近鄰居疑似是道上兄弟，人高馬壯卻欺善怕惡見到鄰居總是惡言相向，三字經問候，苦主家中老母常受惡言相對，時常被罵”臭X掰”等不堪字眼，苦主不堪其擾也基於保護家人安全的心態，對這位道上兄弟提告！沒想到對方卻開始變本加厲，常趁半夜時對苦主的機車墊狂吐檳榔汁，一早起來停放在巷子裡的機車車墊上總是滿滿的檳榔汁印。這位惡鄰還會從樓上丟下整包用塑膠袋尿液，不僅家門口臭氣熏天，長久下來苦主的遮雨棚上也已經是滿滿的朔膠袋。面對這樣的惡鄰，苦主蒐集所有騷擾的證據po上爆料公社，不僅是要公審這位可惡惡鄰，也準備好下一波的騷擾證據。

面對搬不離得的家，像這樣的惡鄰居，許多民眾是蒐集證據準備提告，可以依依恐嚇罪嫌提起告訴，讓惡鄰能夠收斂自己的行為。

(中時電子報)

土庫國中校長喝花酒 檢：涉嫌圖… 女友一絲不掛他卻跑去找乾妹妹！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。