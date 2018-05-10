可惡惡鄰 吐檳榔汁丟尿包 苦主居不安心

2018年05月10日 10:57 中時電子報 吳佩珊

惡鄰居在苦主提告後，時常趁半夜吐檳榔汁在苦主的機車座墊上。(翻攝自爆料公社)

又見惡鄰騷擾平靜日常生活，居住在新北市板橋區的苦主鄰居疑似有一名道上弟兄，對鄰居們惡言相向，苦主家有老母不堪其擾，對對方提出毀謗告訴沒想到，對方開始變本加厲，停放外面的摩托車被吐檳榔汁、家中遮雨棚還會空降尿袋，生活環境糟糕，

苦主的機車座墊上，每天一起來常是滿滿的檳榔汁印。(翻攝爆料公社)

苦主自家遮雨棚，已堆滿了之前裝尿投擲的朔膠袋。(翻攝爆料公社)

苦主居住在新北板橋區三民路，一位附近鄰居疑似是道上兄弟，人高馬壯卻欺善怕惡見到鄰居總是惡言相向，三字經問候，苦主家中老母常受惡言相對，時常被罵”臭X掰”等不堪字眼，苦主不堪其擾也基於保護家人安全的心態，對這位道上兄弟提告！沒想到對方卻開始變本加厲，常趁半夜時對苦主的機車墊狂吐檳榔汁，一早起來停放在巷子裡的機車車墊上總是滿滿的檳榔汁印。這位惡鄰還會從樓上丟下整包用塑膠袋尿液，不僅家門口臭氣熏天，長久下來苦主的遮雨棚上也已經是滿滿的朔膠袋。面對這樣的惡鄰，苦主蒐集所有騷擾的證據po上爆料公社，不僅是要公審這位可惡惡鄰，也準備好下一波的騷擾證據。

面對搬不離得的家，像這樣的惡鄰居，許多民眾是蒐集證據準備提告，可以依依恐嚇罪嫌提起告訴，讓惡鄰能夠收斂自己的行為。

(中時電子報)