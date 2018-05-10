陳水扁再評時政 呼籲蔡英文提入衛申請書

2018年05月10日 10:54 中時 林宏聰

台灣今年又未受邀參加世界衛生大會，保外就醫的前總統陳水扁再度發表「新勇哥物語」，透過「勇哥」、「勇弟」一搭一唱，先是讚美蔡政府寧可不參加也不投降，但也強調不希望只是發發「抗議信」而已，進而呼籲蔡英文仿效2007年他時任總統的作法，正式向世界衛生組織提出入衛申請書。

「14年前可以，14年後的今天更可以！」阿扁在10日上午發表的「新勇哥物語」中分析，美日領導人川普、安倍對台灣空前的好，國際社會支持台灣入衛的訴求更甚以往，機遇難得，只要蔡英文改變原本「維持現狀」政策，全民會義不容辭力挺政府積極作為。

新勇哥物語第101集全文如下：

勇弟：有「衛生聯合國」之稱的WHO(世界衛生組織)，今年WHA(世界衛生大會）報名已截止。在中國極力杯葛打壓封鎖下，台灣確定第二年仍無緣參加。馬總統任內之所以能年年與會，是因爲接受中國的無理要求，與喪權辱國的條件，也就是台灣必須承認「一個中國原則」的政治基礎，進而認同中國所稱台灣是其一部分的主張。蔡政府悍然拒絕，寧可不參加，也不能投降。台灣人應作蔡總統及政府的後盾，並多按幾個讚！

勇哥：阿扁的第二本獄中書《關不住的聲音》，說的是身陷囹圄，但「我心不死」，仍然趴在地上為文寫書寫專欄，因爲不平的正義之聲，高牆再高也是關不住的。台灣加入世衛組織，參與WHA大會，更是天經地義的事。因為2350萬台萬人民的健康人權不應受到剝奪，全球衛生防衛體系不應有黑洞，台灣尤其不能成為唯一缺口。台灣必須向全世界發聲，表達2350萬人民盼能入衛的堅定意志與不變的決心。台灣政府更要竭盡所能，在美日歐美的力挺下，不能以透過大會2對2辯論為己足，更不希望看到蔡政府只是發發「抗議信」而已！

勇弟：蔡總統不是說歐美日支持台灣加入世界衛生組織，參與世界衛生大會的力道愈來愈大，那麼政府還可以做些甚麼事？

勇哥：14年前，阿扁總統強烈運作我國的邦交國在世界衛生大會提出台灣入衛的議案，並在美日兩國的支持下，2004年大會進行首次的表決，感謝美日兩國都投下贊成票。現在國際社會支持台灣入衛的訴求更甚以往，14年前可以，14年後的今天更可以！？記得2007年，阿扁總統代表台灣人民正式向世界衛生組織秘書處提出台灣入衛申請書，11年過去了，與其由衛福部長在會外提出抗議信，是否可以考慮由總統正式向世衛提出入衛申請書！？

勇弟：可政府維持現狀的立場與主張，恐怕什麼事都做不了！？

勇哥：果真如此，真的太可惜了！面對中國對台灣的「三光」政策，愈來愈變本加厲，證明政府想要維持現狀是否到了改弦易轍的時候！？蔡總統完全執政，美日兩國領導人川普與安倍對台灣又是空前的好，機遇難得，萬不可失！蔡總統絕對可以做得更好！全民都會義不容辭力挺政府的積極作為！

(中時 )