安倍：對中加強互信 僅與台灣民間往來

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旺報

大陸國務院總理李克強9日下午在東京迎賓館與日本首相安倍晉三舉行會談，據大陸官媒報導，李克強表示，希望日方以實際行動加以體現，在台灣問題上希望日方信守承諾，堅持一個中國原則；安倍則表示，日方願與中國加強政治互信，日方將按照日中聯合聲明的規定，僅同台灣保持民間往來。

根據新華社10日報導，李克強強調，今年是中日和平友好條約締結40週年，條約以法律形式確認了中日聯合聲明的各項原則，無論形勢如何發展變化，雙方都要恪守中日之間四個政治文件的各項原則。

李克強說，日本政府和領導人多次表示願正視和反省過去那段歷史，希望日方以實際行動加以體現；在台灣問題上，希望日方信守承諾，堅持一個中國原則。針對中日在東海的海域紛爭，李說雙方要共同維護東海局勢穩定向好的局面，使東海成為和平、合作、友好之海。

安倍晉三表示，去年以來，日中關係得到切實改善，雙方重啓日中經濟高層對話並實現外長互訪，日方將堅持和平發展道路，願以李克強此訪為契機，持續改善並推進日中關係，推動將戰略互惠關係落到實處，構築更加成熟的日中關係。

安倍談到台灣問題時表示，日方願與中國加強政治互信，保持高層往來，加強在國際和地區問題上的溝通協調；日方將按照日中聯合聲明的規定，僅同台灣保持民間往來。

報導稱，會談後，李克強與安倍晉三共同見證了人文、醫療衛生、服務貿易、第三方市場合作以及建立海空聯絡機制等多項雙邊合作文件的簽署。

(旺報 )

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