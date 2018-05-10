深澳電廠通過 新北向台電正式宣戰

2018年05月10日 10:58 中時 葉德正

環保署環評大會9日確認通過深澳發電廠更新擴建計畫，新北市政府10日再度舉行記者會，提出四原則，後續將開始訴訟程序行政訴願、不發任何生煤許可、禁止項目依法禁止項目、興建電廠後續審查程序依法審查，新北市府更說，現在民眾對中央已不信任，也呼籲民眾一起站出來「自己的天空自己救」、「這場仗才剛要開始」，等於正式宣戰！

新北市環保局長劉和然說，先前環評專業論述已結束，未來新北市除堅持不核發生煤許可外，也會正式啟動行政訴訟程序，循以往「詹律師」協助中南部民眾對抗工業汙染的模式，且今是公部門帶頭危害人民健康及環境，對現行被台電稱為世界一流的林口電廠，則將加強所有的行政監督。

劉和然指出，在地方政府的環評審查中，類似爭議案件都可以準用環評方式來要求，但當新北市提出這個建議時，卻不被當時的副署長詹順貴接受，自此深澳案引發軒然大波，現在詹副署長卻也只是輕描淡寫地表示環差已通過，程序上無法回頭。

劉和然說，台電環差報告中看不到的分析資料，最後竟然都會出現在環評大會的簡報中，這顯示台電還是有能力作分析評估。

劉和然也呼籲中央政府遵守三不，不要恐嚇台灣民眾，專業學者說要不要蓋這座電廠還有很多討論空間很多資訊，究竟會不會缺電仍有疑義，也不要分裂台灣，電力的引用不在距離，是調控機制，很多資源南北調控管制是很正常的，台灣是生命共同體，怎會有北部人不管南部死活情事？

劉和然也說，中央政府不要愚弄民眾，不要說前後兩個差不多，燃煤、燃氣電廠，硫化物、重金屬就是不一樣，如果一樣為何不全台都改成燃煤？

劉和然也說，既然台電做出這麼多不讓人信任的事，除了深澳電廠開始走法律程序，未來核一、核二與林口電廠提出的數據也都先採不信任態度，並加強審查。

(中時 )