NBA》綠衫軍創奇蹟 挺進東區決賽遭遇騎士

2018年05月10日 10:59 中時電子報 黃及人

確定擊敗七六人闖進東決後，塔圖與塞爾提克隊友擁抱慶祝。(美聯社)

塞爾提克確實創造奇蹟！少了厄文、海沃德兩大主力的塞爾提克，10日在東區準決賽，驚險靠著讀秒階段4罰中3，最後以114比112氣走七六人，4勝1敗挺進東區冠軍賽，將跟「小皇帝」詹姆斯領軍的騎士爭搶總冠軍賽門票。

塞爾提克雖在上半場快結束前，打出19比6猛攻，成功拉開領先差距到兩位數以上，七六人卻在第3節靠著恩比德在內線發威，逐漸把比分追上，甚至來到末節，數度取得超前，從此雙方重新陷入拉鋸僵局，比賽勝負還很難講。

打到最後1分鐘，雙方109比109打平，荷福德漂亮抄截得手，更製造塔圖最後22.5秒投進超前兩分，接下來恩比德籃下沒法打進，還把球碰出界外，迫使七六人只能故意犯規，洛席爾最後9.8秒兩罰俱中，塞爾提克領先4分。

沒想到七六人還沒放棄，雷迪克最後3.8秒三分球命中，塞爾提克趕緊喊出最後1次暫停，史馬特最後2.4秒站上罰球線，雖然第1罰沒進，第2罰想要故意不進卻進了，可惜班西蒙斯的最後1記長傳被抄走，七六人確定淘汰出局。

塞爾提克「雙探花」塔圖、傑倫布朗表現都很出色，成功填補厄文、海沃德因傷報銷缺口，塔圖攻下全隊最高25分，布朗也有24分，洛席爾17分，荷福德15分、8籃板及5抄截，史馬特14分、6助攻與6籃板，貝尼斯13分、9籃板。

恩比德替七六人貢獻全場最高27分，另有12籃板、4助攻、4火鍋，薩瑞奇也拿27分、10籃板，本季年度新人大熱門班西蒙斯雖拿18分、8籃板及6助攻，但他場上正負值仍是負13，再次證明他是七六人慘遭淘汰的最大罪人。

(中時電子報)