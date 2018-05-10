提案加薪自肥？李錫錕諷吳音寧拉高勞工平均薪資

2018年05月10日 11:07 旺報 潘維庭

北農總經理吳音寧去年提案為北農員工加薪3到5%，調薪對象包括她自己，讓自己年薪衝破250萬的爭議。台大政治系教授李錫錕10日說，此事觀感不佳，還諷刺「所以賴清德院長說勞工平均月薪快5萬元，還真的要感謝吳音寧又拉高了平均值。」

李錫錕表示，有議員發現上次北農休市後，2月底開市時有將近3000噸的蔬菜無法消化拍賣，北農買下超過9公噸的「殘貨」，是賣剩下來預計要拿去報廢的菜，轉送給社福團體。原應是美事一件，但議員卻發現，裡面有超過七成的蔬菜「剛好」送到吳音寧表哥擔任鄉長的彰化溪洲鄉社團，引起議員質疑「公器私用」，用北農的錢去幫表哥做政績，要求吳音寧應該要下台。

再來，她去年提案要為北農員工加薪3到5%，讓自己年薪衝破250萬，「如果說是吳音寧想幫北農辛苦的員工們加薪，這本來也是美事一件，問題這調薪對象居然也包括她自己，這就觀感不佳了。」

李錫錕計算，如果以年薪250萬元來算，吳音寧是主管加3%，年薪增加到257.5萬，再加上另外可以使用的特支費200萬，是457.5萬的超高行情，「所以賴院長說勞工平均月薪快五萬元，還真的要感謝吳音寧又拉高了平均值」。

但李錫錕也說，如果自己是吳音寧，在出包多次的情況下，若真有那麼一點點反省的態度，要嘛就是只幫員工加薪但是自己不加，或者是把自己加薪的部分，拿去給員工做為獎金，怎麼還好意思拿到破250萬的年薪，更何況是自己幫自己加薪。

李錫錕認為，民進黨和台北市長柯文哲，現在還如此袒護這樣一個尸位素餐，而且會「主動自肥」的吳音寧，是當今台灣政壇的「駭人奇觀」。這樣「超級厚臉皮」的程度，即使在從前威權時代，都是很難看到的，「這種讓人傻眼的護航，彷彿就是在昭告全部台灣人，只要顏色背景或者幫派對了，就可以跟全民的利益對幹，什麼都不必怕」，他指出，只要吳音寧在位一天，民進黨一再強調的進步價值，和柯市長「該怎麼辦，就怎麼辦」的自我標榜，就是鐵證如山的騙局。

(旺報 )