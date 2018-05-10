遠百韓國展 首見總統級韓國新三寶

遠百「忠清南道 韓國物產展」水參（四年）600g，6000元。（遠百提供）

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遠百「忠清南道 韓國物產展」新鮮栗子，1kg、850元。（遠百提供）
遠百「忠清南道 韓國物產展」核桃燒，4顆袋裝60元。（遠百提供）

韓國展在百貨真熱門，遠東百貨趁母親節前首辦「忠清南道韓國物產展」，今起（10日）至21日在Mega City板橋大遠百5月10日至5月21日於7F活動中心展開，推出總統最高級外交伴手禮「韓國新三寶」吸客，話題十足。

有「小希臘」美譽的韓國忠清南道，所產的人參占韓國出口量80%，種植技術有1500年歷史，其水參和新鮮度、色澤度為韓國之最的栗子都是當地名產，與韓國總統李明博選為最高級外交伴手禮的核桃燒被視為「韓國新三寶」。

在名產外，明星代言的初登場美食也是話題。韓星朴寶劍、李昇基代言的炸雞始祖Pelicanaa ，全球分店超過2000家，無骨炸雞、雞腿搭配洋釀、蒜味、辣惡魔、辣洋釀等獨家醬料都是必點款；2PM李俊昊代言的原燒酒也首次引進。

韓國人氣高的鮮果汁店JUICY쥬씨，巧克力香蕉牛奶、火龍果香蕉牛奶都可現喝消暑；夢幻、可愛風的伴手禮如低卡路里的花泉奶昔、網路代購超夯的花泉茶球系列；號稱全球第2辣的三養火辣雞麵系列，引進「莫札瑞拉起司白醬辣雞麵」，是粉色包裝的升級限定版；人氣韓式小雞麵推出最新口味「酸奶地瓜味」；韓國IG網美甜點彩虹方塊起司、好麗友情草莓派，都是亮點。

除板橋大遠百外、遠百花蓮店3日已開跑，展至14日；台中大遠百、高雄大遠百5月24日至6月4日也會同步展出。

(中時 )

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