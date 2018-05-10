奧客真強大！雞腿堡的雞肉要去皮 台灣麥當勞回應了

（資料照片、摘自麥當勞官網）

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中時電子報
麥當勞「板烤雞腿堡」。（圖/資料照片）

奧客無極限?一位曾在麥當勞工作2年的員工，日前在社群網站《Dcard》發文指出，其遇過顧客許多奇怪的「特製」要求，如薯條去鹽、漢堡加醬、玉米湯多點玉米粒，最近還出現有人要求板烤雞腿堡的雞肉要去皮，「台灣服務業真的養出了一堆奧客而且超乎你們的想像」，網友回應，「板烤要去皮真的很狂」，也有網友說，「雞皮吃多了不健康，應統統去皮，讓顧客吃安心」。

台灣麥當勞表示，台灣麥當勞所有產品的原料、比例和風味都是經過細心搭配的，但也會重視顧客用餐感受，餐廳會視顧客需求，根據當時營運情形，儘量提供餐飲相關服務。

原po表示，他曾在麥當勞工作過2年，遇過要求檸檬紅茶半糖、大麥克加菜用紙包、漢堡的麵包要烤兩次、雙層牛肉吉士堡要3片酸黃瓜、單買一片吉士片等等，最驚人的是板烤雞腿堡，有家長要求幫忙挑出紅蘿蔔絲，因為兒子不要，還有人要求板烤雞腿堡的雞肉要去皮，「台灣服務業真的養出了一堆奧客而且超乎你們的想像」。

該篇po文引起網友紛紛回應，有網友說，「板烤要去皮真的很狂」、「什麼特製都有，剝皮的那種我也遇過」、「都吃速食以為去個皮就不會胖?」不過，也有網友說，「雞皮吃多了不健康，應統統去皮，讓顧客吃安心」。

麥當勞板烤雞腿堡已於今年3月停售，改為新品嫩煎雞腿堡上市。

(中時電子報)

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