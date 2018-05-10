端午粽飄香 飯店「養身」粽風潮正盛

2018年05月10日 11:17 中時 徐力剛

手工製作「桂花紫米福袋粽」小巧造型，如同打開福袋般驚喜，售價188元／顆。（圖片提供／台北神旺大飯店）

熱銷商品「經典潮州香粽」糯米吸附滿滿老滷精華，搭配濃香小北菇、干貝、鹹蛋與豬五花點綴，售價188元／顆。（圖片提供／台北神旺大飯店）

大份量「松茸極品四寶粽」適合4人分享食用，售價1680元／顆。（圖片提供／台北神旺大飯店）

板橋凱撒大飯店全新「養生五穀粽」（圖前）、「紫米桂圓粽」（圖中），售價皆為149元（需前3天預訂）。（圖片提供／板橋凱撒大飯店）

台北花園大飯店「紅藜北菇素粽」（圖右前），售價88元／顆。（圖片提供／台北花園大飯店）

現代人日常攝取過多精緻食物，常會對身體造成負擔，今年端午節各大飯店吹起養身風，精選紅藜、紫米入饌，帶給消費者健康端午節。

台北神旺大飯店潮品集主打「紅藜肝菌嫩雞粽」，以時下熱門「紅藜」為食材，富含膳食纖維可促進腸道蠕動，混合糯米增加口感，內餡加入蠔油爆炒雞丁、切絲竹筍、木耳及牛肝菌，軟嫩雞肉與爽脆牛肝菌搭配，創造全新食感;另款「桂花紫米福袋粽」外型小巧可愛，以福袋為發想設計，品嘗時撥開粽葉如同打開福袋班充滿驚喜，粽體將紫米拌入特調桂花醬、椰奶，蒸煮後散發甜蜜香氣，夾入蒸栗子與蜜漬紅心地瓜，香柔鬆軟栗子入口即化，地瓜特有香氣繚繞口中不散。

同步推出「經典潮州香粽」、大份量「松茸極品四寶粽」共4款粽子，即日起至6月16日限期販售，每顆售價188元起、6入每組優惠1028元起。早鳥優惠開跑，6月8日前預購「潮州香粽」、「紅藜肝菌嫩雞粽」、「桂花紫米福袋粽」，享3組以上9折，10組以上85折，30組以8折（優惠依原價計）。

板橋凱撒大飯店全新「凱撒粽飄香」禮盒，內含6款鹹、甜風味粽，每組售價980元，5月14日起開放預購。專為素食主義者設計的「養生五穀粽」，精選蕎麥、燕麥、薏仁、蓮子、紅藜麥等多種養身穀物入粽，佐以素排骨、義大利栗子、酥炸杏鮑菇等食材，多重美味一次滿足;甜粽首選「紫米桂圓粽」，主廚將圓糯米與紫米以特殊比例調和，裹入久煮蜜紅豆、蓮子、桂圓提出香氣。

台北花園大飯店則祭出「紅藜北菇素粽」搶客，以素有穀物紅寶石美名的紅藜麥為基底，搭配北菇、豆干、菜圃、筍丁等，粽體色澤淡雅口感清新．讓人口水直流，即日起至6月18日現貨供應。

(中時 )