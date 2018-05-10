深澳電廠通過 新北怒嗆：中央護航台電不遺餘力

新北市府痛批中央護航台電不遺餘力。（葉德正攝）

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「深澳發電廠更新擴建計畫」正式通過，新北市農業局長李玟說，台電在這幾次會議中，對於委員提問皆實問虛答、避重就輕，詹順貴主席卻以法規程序早已通過，護航台電不必退回重新審查，只要再補充調查報告，完全違反環評法，怒嗆「中央護航台電不遺餘力」。

李玟說，環評會議應要先確認對環境影響在可接受範圍後，再確認防波堤及電廠是否適合開發，台電調查資料不足，避談海域資源及生態問題，新北市無法認同台電通過環差再來補做調查報告的做法。

李玟說，台電在會議上針對保育區及深澳灣海域資源調查的報告讓人聽不下去，環評委員甚至兩度打斷台電口頭說明，對於防波堤設置的生態沉箱友善工法及魚類撞擊損失計算、漁業資源推估等等都沒有科學根據，另外溫排水影響區域只講500公尺外影響極小而不講近處、鄰近水域也沒有充足調查資料，在歷次的報告修正中，也絲毫未見詳盡說明及確實回覆。針對環評委員多次審查會提出相同問題，台電都只回「遵照辦理」而不針對問題給予實質回應。

李玟表示，在會中已重申既然瑞芳保育區已由內政部確認屬海岸管理法的一級保護區，理應受到最高度審查；另外本次環差的海域生態調查主要是由原本的蕃仔澳變更位置到深澳灣，台電先前表示針對深澳灣及瑞芳保育區的調查有數十頁調查報告，但經查閱僅有蕃仔澳灣的調查數據及三次不同位置的深澳灣生態調查數據來說明，根本沒有深澳灣生態充足調查及比對的時間，台電明顯說謊，中央全力護航。

另外防波堤設置對於灣澳內靜穩度、漂砂、回淤等問題的數值模擬都沒有足夠說服力，也沒有做水工模型去驗證防波堤設置可能造成的影響，這些台電都沒有做到。

新北市將針對深澳電廠可能影響範圍包括深澳灣及瑞芳保育區維護，要求台電重新辦理環境影響評估，捍衛當地漁業及生態資源，在未獲得足夠及公開透明的生態評估調查報告前，絕對不會同意在保育區設置防波堤及在深澳灣新建其他工程。

(中時 )

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