賴清德為降低PM2.5將終結汽機車 網譏：乾脆不要呼吸好了！

2018年05月10日 11:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院長賴清德昨出席「智慧綠能加油站論壇」活動，認為台灣的能源轉型除了要達到穏定供電和非核家園之外，減少空汙排放也是重要目標。因此，為了減少空汙，將逐步淘汰燃油汽機車，並改以電動車為主的交通工具。賴的這番言論惹得網友轟敢不敢下「禁車令」，還有網友譏「乾脆不要呼吸好了」！

賴清德於臉書表示，他出席「智慧綠能加油站論壇」活動，對中油公司積極因應能源轉型政策表示肯定，能源政策轉型需要政府和企業一同協力共同合作，才能達成目標。台灣的能源轉型除了要達到穏定供電和非核家園之外，減少「空汙排放」也是重要指標。並指出他在立法院做能源政策專案報告時，立法委員吳焜裕特別提到，據「哈佛大學的研究」，汽機車等交通工具所排放的PM2.5，對健康影響是火力發電所排放同樣數量PM2.5的三倍」，因此，政府將逐步淘汰燃油汽機車，並改以電動車為主的交通工具，政府的能源轉型政策，就是要減少空氣汙染，並呼應國際社會所做出的重大政策。

只見批踢踢網友表示賴清德敢不敢現在下「禁車令」、「有種全面禁止騎乘機車 笑你功德院不敢啦」！不過，也有網友緩頰說，「新聞不是講汽機車？怎麼變單指機車？又要帶成戰輪子數」？但是，若賴清德真的想減少空汙，就如一位網友留言應該「以身作則不搭燃油汽車」吧！

(中時電子報)