參加繞島？ 陸殲20戰機首次出海訓練

2018年05月10日 11:33 中時電子報 李靖棠

據新華社報導，解放軍空軍新聞發言人申進科於昨日（5/9）發布消息，由大陸自主研製的新一代匿蹤殲-20戰鬥機，近日將首次開展海上實戰化軍事訓練，進一步提升對岸空軍綜合作戰能力。雖然並未提及方向和目的地，但仍讓外界質疑，殲20是否會隨蘇愷35戰機（Su-35）之後，加入繞島飛行任務？

申進科介紹，按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，近年將有一系列新型戰機，投入練兵備戰。殲－２０戰機列裝空軍後，將與殲－１６、殲－１０Ｃ等多型戰機，聯合開展實戰背景下的訓練，在空軍對抗演習中能發揮重要作用，對新作戰能力躍升提供有力支撐。

大陸自製的殲20戰機機艙內部。（圖/新華社）

代號為「威龍」的殲20戰機，則是由成都飛機工業集團生產，屬於單座的重型隱匿戰機，於2011年首次試飛，去年在珠海首次亮相和飛行，並在今年3月正式投入服役，更參與了大陸建軍90週年的閱兵儀式。

空機重量為15公噸、作戰半徑約為2,000公里，殲20原型機採用俄製發動機，但新的A、B型則改用大陸自製的太行與峨嵋發動機。從外型來看，殲20的假想敵正是美軍的F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor），無論在巡航速度、航電雷達系統和武器都以其為目標進行改善與超越。

申進科表示，殲－２０戰機展翅海空、實戰實訓，有助於空軍更好地肩負起維護國家主權、安全和領土完整的神聖使命。

(中時電子報)