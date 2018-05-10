中視《60分鐘》離島醫療 捍衛救命最前線

28歲蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏後送不幸殉職。（中視提供）

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中時電子報
綜合報導

後送病患墜機6亡 28歲護理師獲南丁格爾獎

5月12日是護理先驅南丁格爾生日，也是國際護師節，台灣醫療一直都有前線醫護默默付出！「阿敏(蔡邑敏)在蘭嶼最久，第5年了，她一定是喜歡這工作和環境才會繼續待。」蘭嶼衛生所主任鄭麗妹言談中盡是不捨，28歲蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏2018年2月5日搭黑鷹直升機執行後送病患勤務墜機，殉職後追頒「南丁格爾獎」特殊奉獻獎，為病患拚掉性命，難道是離島醫護的宿命？

李政鋒醫師每週搭船跑澎湖離島四趟。（中視提供）

仁醫侯武忠昔購船離島看診 村民憶醫師淚崩

「想到侯醫師，我半夜都會哭。」住澎湖員貝嶼的老先生和醫師侯武忠非親非故，一段醫病關係，卻比親人更親。侯武忠在澎湖行醫20年，昔日自掏腰包買快艇駕船到離島看診，2017年被診斷出胰臟癌後辭世，白沙鄉衛生所檢驗師陳文哲說：「在偏鄉工作我們都希望燃燒自己照亮別人，像侯主任這樣等於到把生命都賠進去。」記者實地走訪侯武忠服務的白沙鄉衛生所，接任的李政鋒主任同樣一個星期跑離島四次，一整年幾乎都沒休息，在一線醫護人員菩薩心的背後，突顯的是離島醫護人員嚴重不足的制度問題！

蘭嶼衛生所巡迴醫療團隊關切居民。（中視提供）

連生病權利都沒有 離島民眾嘆「同卡不同命」

「住離島連生病權利都沒有！」澎湖民眾忍著牙痛無奈受訪，小病能忍，大病怎麼辦？緊急情況，空中轉診是求生的一線希望，衛福部2018年將在金門、澎湖各進駐一架AW169直升機，未來空中轉診時間將縮短至少一半以上，時間障礙降低，但天候仍得看老天爺臉色。在澎湖將軍嶼服務5年的護理師蔡瓊萱過去曾有過危險飛行的天人交戰，蔡瓊萱說：「直升機很怕側風，後送很危險，但不能不送，病人放在這裡擔心他安危，但後送也擔憂自身安危。」

蘭嶼衛生所牙醫林東源說設備7年未更新。（中視提供）

離島衛生所當醫院用 醫生:感受到強烈被需要

蘭嶼衛生所牙醫師林東源直言：「我的設備很老舊，從我來到現在7年從未更換，勉為其難繼續用，作為醫生那種被需要的感覺，在其他地方體會不到。」一分使命感，環境再艱困都會持續守護離島，蘭嶼衛生所醫師鄭家榆說：「台北醫生很多，台北不需要我，但蘭嶼缺醫生，我可以有所貢獻。」蘭嶼衛生所目前有4名醫師，8位護理人員現缺1人，放射師與檢驗師各1位，還有5位長駐護士，這樣的人力必須輪值夜班，提供島內居民和外來遊客24小時醫療服務，等於衛生所「當醫院用」！

台大醫師黃慧夫因醫療糾紛背前科。（中視提供）

每天都有醫生被告 台大醫:台灣醫生「豬狗不如」

「不是我的醫療做錯什麼，而是家屬對醫療有過多期待，以後我治療前，會做好保護自己的工作。」現任台大整形外科主治醫師黃慧夫一席話道盡無奈，台灣每天都有醫療糾紛發生，醫病關係緊繃，黃慧夫2008年白袍變被告，一審無罪，二審被判4個月，當時受限於刑事訴訟法第376條規定，全案不得再上訴，背負前科讓他感嘆在台灣行醫「豬狗不如」。司改會執行長陳雨凡表示：「一個人被判有罪，一定要給他有一次上訴的機會，這是國際人權公約的要求。」黃慧夫案正尋求修法解套，但醫師信心已崩盤。「離島醫療 捍衛救命最前線」完整內容請鎖定5月12日(六)下午1點《中視60分鐘》。

(中時電子報)

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