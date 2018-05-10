《全台最速報》與佛同行─發現佛陀的故鄉 國際學術研討會邀您一同參與

與佛同行─發現佛陀的故鄉 國際學術研討會邀您一同參與

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中時電子報
綜合報導

◎與佛同行─發現佛陀的故鄉 國際學術研討會邀您一同參與

佛陀誕生地藍毗尼園是全世界佛教徒最崇高的朝聖地之一。聯合國教科文組織、尼泊爾政府和日本政府在二○一一年通過日本信託基金會所發起的「佛陀誕生地藍毗尼的保存與管理加強計畫」，並由東京大學西村幸夫教授主導，因應世界文化遺產藍毗尼以及佛陀誕生地周邊地區所面臨的困境尋求解決方案。其中包括如何做好保存古蹟，維護和展示考古遺址，以及面對日益增加的遊客數量，在發展旅遊與保護遺產兩者之間取得平衡。

◎為兩岸論述道歉？柯P：這叫情感撫慰

台北市長柯文哲接受廣播節目專訪，提及「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還為「兩岸一家親」造成大家聽了不爽而抱歉。外界質疑，他過去堅持「兩岸一家親比一家仇好」，如今卻為了交換民進黨禮讓，不惜改口、為兩岸論述致歉；對此，柯今早被問到為什麼要道歉，他說，這叫情感撫慰，「他就不爽，那也無法度，就歹勢啊！」

◎深澳電廠環評過關 新北市府向台電正式宣戰

環保署環評大會9日確認通過深澳發電廠更新擴建計畫，新北市政府10日再度舉行記者會，提出四原則，後續將開始訴訟程序行政訴願、不發任何生煤許可、禁止項目依法禁止項目、興建電廠後續審查程序依法審查，新北市府更說，現在民眾對中央已不信任，也呼籲民眾一起站出來「自己的天空自己救」、「這場仗才剛要開始」，等於正式宣戰！

◎竟有這款校長！涉喝花酒 圖利廠商被收押

雲林縣土庫國中校長楊善淵等4人，近幾年辦理學校校外教學、參訪等採購案時，涉嫌以最有利標圖利特定廠商，並接廠商招待喝花酒，檢方10日上午依貪汙罪嫌聲押獲准。

(中時電子報)

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