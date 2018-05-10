499之亂還會更亂？中華、遠傳7天限時優惠不延長

2018年05月10日 11:54 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉

499吃到飽電信戰 老客戶成冤大頭

中華電信9日祭出「殺到刀刀見骨」的優惠方案，月繳499元即可4G上網吃到飽、網內通話免費，台灣大及遠傳也宣布跟進，讓許多民眾搶辦499方案，成全民運動，今天是申辦第二天，許多民眾一大早6點多即到門市排隊搶辦，希望業者能延長申辦時間，中華電信、遠傳表示，499是限時7天專案，應不會延長。台灣大哥大則會視顧客申辦情形再決定。

中華電信8日宣布推出限時「399/599全民購機方案」與「299/499犀利通信方案」母親節優惠，107年5月9日~5月15日限時7天，新申租、攜碼、符合續約條件(或無租約)之3G/4G客戶都可以辦，只要月繳499元，可享30個月上網吃到飽、網內通話免費、網外分鐘數及市話分鐘數各90分鐘，及贈送國內通信費100元/月，台灣大及遠傳也宣布跟進，引發全民搶辦499方案，人潮擠爆中華電信門市，同時也惹怒老客戶紛飆罵電信業者將老客戶當八七（白癡）、盤子。

今是499方案申辦第二天，上午6點多是有民眾前往中華電信門市排隊，上午9時排隊人數即有200多人，估計要等2~5個小時，才能辦好，大家都是來搶7天期限的499方案。一民眾表示，她已等了一個多小時，要辦二個門號，並說，這次只要499元，綁約30個月，算起來很划算。也有民眾表示，因要上班來不及申辦，希望499方案實施時間能延長。

不過，現場也有老客戶氣森森，其剛辦了1399高資費，中華電信即宣布499方案，等於一個月要多付900元，很不甘心，但中華電信工作人員表示，不會溯及既往，無法讓他直接轉499方案，只能解約，讓人氣結。

中華電信表示，此為慶祝母親節推出的限時7天優惠方案，應不會延長。遠傳表示，499方案民眾申辦熱烈，最多是續約客戶，該優惠方案於15日當天結束，不會延長。台灣大哥大表示，目前未聽說會延長優惠時間，但會視民眾申辦意願再做考量。

(中時電子報)