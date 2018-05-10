台中東區信義街開通 林佳龍的「最後一哩路」VS議員「還差3百米」

台中市政府建設局10日盛大舉辦東區信義街打通典禮，地方人士全員到齊參與盛會。（馮惠宜攝）

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台中市政府建設局10日盛大舉辦東區信義街打通典禮，地方人士全員到齊參與盛會。（馮惠宜攝）

為疏解鐵路高架化後，台中火車站連結建國市場車流，台中市耗資7千多萬元打通東區信義街連結振興路、樂業二路段，10日上午盛大舉辦開通典禮，台中市長林佳龍直言，這是台中火車站往台糖生態湖濱公園、建國市場路網最後一哩路，唯散場後民進黨市議員鄭功進吐槽「還差一哩路」，即拓寬樂業二路連結忠孝路、復興路段。

台中市建國市場搬遷後，台中鐵路高架化讓車站轉向以復興路為主要門面，造成復興路車流壅塞，地方人士不斷呼籲能打通周邊連結路網，10日東區信義街開通意義重大，地方人士齊聚一堂，市長林佳龍致詞時表示，台中火車站鐵路周邊已有數條道路打通完成，使原鐵路兩側生活圈近乎零距離，信義路開通後，火車站往建國市場不必繞路10分鐘，只需3分鐘。

唯市議員鄭功進會後直指，除了信義街開通，可疏解火車站復興路車流，地方最希望的還是能拓寬樂業二路、復興路與忠孝路段，目前這一段只有5米寬單向通車，原計畫30米寬、雙向通車，才能真正疏解復興路車流。

對此台中市建設局長黃玉霖指出，這段道路拓寬需4億元徵收費，建設局努力了三年，還在努力中。

(中時 )

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