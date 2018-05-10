推動農村觀光 「中苗i慢遊」打造專屬旅程

推動農村深度旅遊，農委會水保局結合智慧科技，推出「中苗i慢遊」平台，只要點選想去的景點，電腦即可規劃出適合的行程。（林欣儀攝）

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農委會水保局台中分局長簡俊發示範用網路規畫旅遊行程。（林欣儀攝）

推動農村觀光發展，農委會水土保持局台中分局特別建置「中苗i平台」網站，民眾只要上網點選想旅遊的縣市、景點，3分鐘內即可規劃出專屬旅遊行程，還能製作個人專屬旅遊書。而配合2018世界花卉博覽會將於年底登場，水保局也推出外埔旅遊國際路線，推薦民眾深度遊秘境。

點選進入「中苗i平台」網站，接著勾選想遊玩的縣市、景點等資訊，水保局台中分局長簡俊發表示，農村深度旅遊近幾年越來越熱門，為幫助民眾了解農村資訊，台中分局除規劃台中新社中和社區、苗栗苑裡苑坑及山腳社區等10條一日遊套裝路線，另推出「自由配」方案，民眾只要花3分鐘勾選需求，網路就能立即規劃出個人專屬行程，並提供交通、聯絡人等資訊。

而在旅程中，簡俊發說，民眾也只需花費5分鐘時間，即可透過「農村好讚APP」隨時接收農村訊息，在農村中也可點選中英文導覽語音服務，藉此幫助民眾認識農村，也解決農村社區導覽人力不足的問題。

此外，台中花博將於11月在后里、外埔、豐原登場，配合花博，水保局特別推出「外埔旅遊國際路線」，另有后里泰安社區、外埔永豐社區及豐原公老坪社區等花博展場周邊農村推薦，民眾可以賞花博同時遊農村。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
「中苗i慢遊」帶遊客到農村尋秘…

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