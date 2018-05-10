台美國防產業論壇今開幕 我政府刻意淡化立場

2018年05月10日 12:29 中時 呂昭隆

台美國防產業論壇今天在高雄舉行，府官員參加開幕式後即離場，原本預訂在中午發表專題演講的前國防部長馮世寬、及經濟部長沈榮津，均臨時取消；國防部軍備副部長張冠群上將雖於開幕到場，但並未致詞，而且在開幕式結束後，隨即悄悄離開。種種跡象顯示，政府臨時踩剎車，刻意淡化降低這場論壇的官方色彩。

此外，這次論壇，沒有軍方現役官員參，僅前國防部長楊念祖、前副部長陳永康出席，陳永康在前晚臨時通知，在論壇中擔任專題演講人。

首屆「台美國防產業論壇」今天於高雄漢來飯店登場，首次論壇定位為台美民間產業的互動交流，與會人數約三百人多人。沈榮津致詞指出，政府已將國防產業列為五大創新產業計畫之一，希望透過國機國造、國艦國造計畫，提升國防自主能力，同時也帶動民間航空產業、周邊機械材料、電子等相關產業技術升級；透過這樣的交流，能夠促成台灣跟美國間未來更多的合作空間。沈致詞後後即離開返國台北。

這次活動是由我國民間自主成立之台灣國防產業發展協會（TW-TIDA）與美台商業協會（USTBC）在支持政府發展國防產業之經濟政策，所共同舉辦。包括美商洛克希德馬丁、雷神、立方、諾斯羅普格魯曼、Elbit Systems of America、BAE、AMS Group、Rockwell Collins、Leonardo DRS與Orbital ATK, Inc.等多家外商派出代表與會。

(中時 )