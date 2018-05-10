NBA》又是水貨狀元？富爾茲第2輪徹底沒上

2018年05月10日 11:55 中時電子報 黃及人

眼看著去年探花塔圖在東區準決賽表現優異，帶領塞爾提克淘汰七六人闖進東區冠軍賽，內心感到最無奈的，當屬去年七六人選來的狀元富爾茲，因為在東區準決賽，七六人總教練布朗竟沒讓富爾茲上場打過，富爾茲真不能用嗎？

彷彿中了「七六人狀元魔咒」一樣，富爾茲的菜鳥球季也在傷痛當中度過，本季還沒開打，就因右肩受傷缺陣，直到今年3月才告復出，本季只打14場例行賽，場均7.1分、3.8助攻與3.1籃板，卻成史上最年輕拿下大三元的球員。

可是到了季後賽，富爾茲的角色越來越邊緣化，布朗僅讓富爾茲在首輪打了3場，場均只有1.7分、1.7助攻，打到第2輪，也就是東區準決賽，布朗乾脆讓富爾茲全程苦坐板凳，完全不給他任何上場體驗東區準決賽的機會。

回顧去年選秀會前夕，七六人拿探花籤與未來首輪選秀權，去跟塞爾提克換回狀元籤，結果七六人選來富爾茲，塞爾提克挑了塔圖，卻在東區準決賽徹底展現這筆交易到底是誰賺誰賠，七六人很有可能又選來1名水貨狀元嗎？

其實富爾茲應該沒那麼差，只是布朗根本不信任他的能力，寧願改用麥克康奈取代此輪表現低迷的班西蒙斯，也不考慮讓富爾茲上去試試身手，比起塞爾提克總教練史蒂文斯大膽啟用新秀，布朗的執教功力確實輸了一大截。

(中時電子報)