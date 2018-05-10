民進黨台北市長推花媽 陳菊說話了

總統府秘書長陳菊表示她無意參選北市長。（趙雙傑攝）

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民進黨台北市長人選，「最強推賴菊」；花媽今天說話了！總統府秘書長陳菊今表示，「至於我個人，當然不會參選台北市長」；至於賴清德，陳菊說，「可能性不大」。

至於柯文哲作天受訪後的說法？基層可以接受媽？陳菊表示，她現在沒有接觸到很多基層同志，不過她認為，「柯市長怎樣的說法，我們都是非常尊重」，柯市長第一次能夠順利當選，是台灣多元力量，大家都支持，民進黨也是中間的力量之一，「所以今天柯市長任何的談話，我都尊重，祝福他」。

陳菊今天被媒體問到，民進黨台北市長要推舉你，如何看？陳菊說，「我沒有登記啊？怎會推我？」她指出，民進黨台北市選戰有很多考量，這個考量包括台北市民的利益，還有當然希望有更適當的人選，不過整個外在環境邊謙也很大，民進黨也是一個多元、民主的政黨，黨內有很多不同的意見跟聲音，民進黨非常重視基層的意見跟聲音，所以現在選對會都在做最後評估，祝福每一有意參選的人。

她表示，至於個人，當然不會參選台北市長，當了高雄市長12年，還剩下七個多月任期，「若是要當市長，就不會離開這個城市12年又回到台北，這不是我的選擇」。

談到賴清德，她說，賴院長責任非常重大，必須配合總統進行台灣現在最困難的改革，所有的改革都會面臨很多的難度，所以賴院長責任重大，根她我的了解，賴現階段應該不適合說自己的重要任務、責任，現在都還在必須要承擔中，怎麼會在這時候跑出來，「我認為，可能性都不大」。

(中時 )

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