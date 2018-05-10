為兩岸論述道歉？柯P稱：這叫情感撫慰

台北市長柯文哲接受廣播節目專訪，提及「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還為「兩岸一家親」造成大家聽了不爽而抱歉。(中時資料照)

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台北市長柯文哲接受廣播節目專訪，提及「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還為「兩岸一家親」造成大家聽了不爽而抱歉。外界質疑，他過去堅持「兩岸一家親比一家仇好」，如今卻為了交換民進黨禮讓，不惜改口、為兩岸論述致歉；對此，柯今早被問到為什麼要道歉，他說，這叫情感撫慰，「他就不爽，那也無法度，就歹勢啊！」

柯文哲表示，他昨天看到媒體標題嚇一跳，這次事件的發展令他感觸很深，台灣社會真的被藍綠綁架，要在兩極對抗的社會中，維持平衡往前進，真的很辛苦。

他進一步說明，本來自己就不太想去上這種節目，台大醫院也不用做廣告啊，但是副市長陳景峻、電台主持人陳雨鑫講說，你不是這樣的人，為什麼不儘量說明清楚、減少誤會？所以才說好吧好吧，決定去上節目。

柯文哲說，節目中，主持人問兩岸一家親題目，他就說明，去年要辦世大運，為了減少大陸方面敵意、表達我們的善意，所以講兩岸一家親。選這句話，是因為2015年雙城論壇講過，當時台灣社會沒什麼反應、沒抗議，就選這句，那世大運也圓滿達成、蔡總統也上去講話，所以最後才講說，「如果我講了你覺得不爽，我也只能說歹勢。」沒想到看到標題嚇一跳，奇怪怎麼變這樣？

媒體追問，為什麼要對此道歉，柯文哲說，這叫情感撫慰啊，他就不爽，那也無法度，就歹勢啊；此話是為了要撫慰深綠民眾？柯說，社會就是這樣，講兩岸一家親，一堆人抓狂，那你講歹勢，另外的人抓狂。這社會坦白講，被少數不到6％綁架整個社會。

媒體又問，之前講過很多話都讓別人不高興，此次為什麼要特別為這句道歉？柯竟說，這是閩南話講抱歉、歹勢，「覺得還好啊！」最後他又說，自己兩岸論述的基調不會變，雙方經貿這麼頻繁，降低緊張、降低衝突的危險，是該做的，這種僵局沒好處。

(中時 )

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