台灣白海豚有「滅絕危機」！美國國家海洋暨大氣總署拍板認證

2018年05月10日 12:17 中時電子報 綜合報導

台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟指出，在美東時間五月八日早上，「國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）」針對台灣特有的印度-太平洋駝背海豚新亞種，台灣白海豚，發表了最終裁定，正式將台灣白海豚列入《瀕危物種法（Endangered Species Act）》中的「瀕危物種」，並進行保育！

根據「美國國家海洋暨大氣總署」的研究顯示，台灣白海豚的數量低於100隻(實際上為低於70隻)，加上「沿海地區過度開發」、「淡水流量減少」等環境因素，決定將「台灣白海豚」列為「瀕危物種」(所謂瀕危物種是指任何在其所有或重要棲地，可能有滅絕危機的物種)。

他們認為，雖然美國司法管轄區内並沒有台灣白海豚，但這個宣示對台灣至少有三點非常重要的意義：1.確認台灣白海豚為一全新的生物亞種。2.確認台灣白海豚在生物分類學上的正式名稱。3.標示台灣政府保護與復育台灣白海豚的責任與權利。

蠻野心足也整理出「美國國家海洋暨大氣總署」所列舉之詳細原因：1.台灣特有亞種的「台灣白海豚」目前數量極少，僅剩不到100頭，而且可能還在減少中。2.「台灣白海豚」棲息地十分有限，僅在台灣西岸淺海可見。3.中華白海豚台灣亞種所具有的生活史特徵，增加其面對威脅時的脆弱程度，包括壽命長、成熟時間晚，數量增長緩慢、繁殖力低落等特徵。4.台灣特有亞種的「台灣白海豚」的棲息地「極爲有限」，且棲息地正好位在深受人類影響的沿岸地帶。沿海地帶的開發、填海造陸以及淡水分流等因素持續破壞白海豚棲地，中華白海豚台灣亞種正承受極高的滅絕風險。5.台灣沿岸的過度漁業捕撈，使得「台灣白海豚」受到干擾，因遭誤捕及受捕具所困而產生嚴重死傷。6.現存法制不足以處理「台灣白海豚」面臨的主要威脅包括：「棲息地遭破壞」及「漁業影響」。

「台灣蠻野心足生態協會」在5月10日至 12日，也特地邀請美國加州「Clymene Enterprises海洋研究顧問」、專精駝背海豚族群保育生物學的Thomas Jefferson博士來台灣進行調查研究。

Thomas Jefferson博士與「台灣蠻野心足生態協會」、「台灣媽祖魚保育聯盟」的保育團隊也將共同於5月10日拜訪新開張的「海洋委員會海洋保育署」及白海豚出沒熱點「臺中市農業局」希望針對「台灣白海豚」保育所面臨的困境，與官方交流意見。

Thomas Jefferson博士更將於5月11日出海觀察；並於5月12日與關心白海豚的學者專家們召開內部「圓桌會議」，期待藉由Thomas Jefferson博士在「鯨豚命名分類學」與「永續漁業」上的高度專業，協助台灣規劃海洋資源管理，分析適合台灣的永續漁業規劃管理模式，尋求「白海豚」、「漁業」、「海洋資源」的多嬴政策。

(中時電子報)