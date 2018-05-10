別再罰站了！搶辦中華電499 用這方式免排隊

中華電信9日起連續7天，推出499元上網吃到飽母親節專案，吸引許多民眾搶辦新資費方案。（本報系資料照/鄭任南攝）

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中時電子報
不想排隊罰站？民眾可透過手機業者客服app線上預約。

繼「安屎之亂」瘋搶衛生紙，申辦「499吃到飽」儼然成為全民運動，今日一早各地中華電門市還不到營業時間，門口就湧現人潮大排長龍。電信業者紛推499資費優惠，引爆申辦熱潮，有民眾指出，其實有方法能省下排隊時間，一鍵免除申辦用戶在現場罰站等候。

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有PTT網友分享，民眾可透過客服App線上預約，先下載手機App「中華電信客服」，進入系統後，點選「服務據點」、「附近門市查詢」，依照個人需求選取門市以及前往時段，最後再按下「預約」完成流程。前往現場後，再到號碼機抽取號碼牌。有網友實測到現場續約後指出，雖然昨日下午前往申辦時現場有60多人，但預約號碼0001，「一有空櫃就輪到我了」。

搶辦中華電499吃到飽，有網友指出，有門市現場號碼機、叫號機卻壞了。(圖/取自 PTT)

根據中華電信數位門市公布的網路申辦方法，利用網路完成申請單後，將會立即收到網站發送的簡訊及eMail通知，確認申請單已順利成立，可至服務專區>申請查詢功能確認申請單狀態，續約用戶在線上申請申請單確認成功後，新資費及優惠內容立即生效。不過，另有網友說，網路續約需是中華4G用戶（3G不適用）、無合約或是90天內到期。

但如果是新申請或攜碼客戶，需於申請單狀態為「待來店辦理」時，於7個工作日內攜帶雙證件（身分證與第二證件）前往指定的門市，於抽號機點選「預約報到」後，在指定時間前至指定門市完成核證領卡程序。

(中時電子報)

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